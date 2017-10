(TNO) AS Monaco lại làm náo động thị trường chuyển nhượng mùa hè; Zinedine Zidane được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của Real Madrid; Liverpool chiêu mộ trung vệ Kolo Toure... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 29.5.2013.

Zidane sẽ kiểm soát hoạt động chuyển nhượng của Real Madrid - Ảnh: AFP

* Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane đã được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của CLB Real Madrid và sẽ trực tiếp tham gia tìm người thay thế HLV Jose Mourinho cũng như kiểm soát hoạt động chuyển nhượng của đội chủ sân Bernabeu trong mùa hè này, theo Cadena SER.

* Chủ tịch Dave Whelan của CLB Wigan thừa nhận, HLV Roberto Martinez đã yêu cầu muốn được rời đội bóng trước khi đội bóng xuống hạng. Hiện Martinez và cựu HLV của Stoke City Tony Pulis đang là 2 ứng viên hàng đầu thay thế David Moyes dẫn dắt Everton.

* CLB Dortmund vừa xác nhận việc chiêu mộ cầu thủ đa năng người Hy Lạp Sokratis Papastathopoulos từ CLB Werder Bremen nhằm thay thế Felipe Santana, người vừa chia tay đội bóng để gia nhập kình địch vùng Ruhr là Schalke, theo Goal.com.

* Liverpool đã có được hậu vệ Kolo Toure và 2 bên sẽ ký hợp đồng chính thức vào ngày 1.7, thời điểm mà cầu thủ Bờ Biển Ngà hết hạn hợp đồng với CLB Manchester City, theo Reuters. Cầu thủ 32 tuổi trên từng chơi khá thành công trong màu áp Arsenal từ năm 2002, trước khi gia nhập sân Etihad vào năm 2009.

* Chân sút Pablo Osvaldo của AS Roma vừa phải trả giá đắt cho hành vi thiếu kiềm chế của mình trong trận chung kết Cúp quốc gia Ý thua Lazio 0-1, khi bị HLV Cesare Prandelli loại khỏi danh sách tuyển quốc gia nước này chuẩn bị cho Confederations Cup 2013 tại Brazil, theo tờ Gazetta dello Sport. Ở trận đấu nói trên, máy quay truyền hình cho thấy Osvaldo đã có những lời lẽ xúc phạm HLV Andreazzoli của AS Roma do không có tên trong đội hình xuất phát và chỉ được vào sân ở 15 phút cuối trận.



Carvalho chia tay Real Madrid để sang Monaco - Ảnh: AFP

* Tân binh Ligue 1 là AS Monaco tiếp tục làm náo động thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Ricardo Carvalho từ Real Madrid với bản hợp đồng thời hạn 1 năm trong kế hoạch chinh phục danh hiệu ở mùa giải 2013-2014, theo Reuters. Trước đó, đội bóng của tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev vừa chi 70 triệu euro để có sự phục vụ của cặp cầu thủ tài năng Joao Moutinho, James Rodriguez của Porto và đang xúc tiến việc ký hợp đồng với tiền đạo ngôi sao Ramadel Falcao từ Atletico Madrid.

* HLV Roy Hodgson của tuyển Anh vừa lên tiếng kêu gọi cổ động viên nhà nên tôn trọng đối thủ CH Ireland và tránh việc kích động tôn giáo lẫn chính trị khi 2 đội gặp nhau trong trận giao hữu trên sân Wembley vào rạng sáng mai (30.5, giờ VN), theo Sport Mail. Đây là trận đấu đầu tiên của 2 đội kể từ khi trận đấu vào năm 1995 bị hủy bỏ ở phút 27 do cổ động viên Anh gây bạo loạn trên sân Lansdowne Road của CH Ireland.

* Nguồn tin từ tờ Daily Star cho hay thủ thành Pepe Reina của Liverpool đang tiến gần đến việc gia nhập Barcelona trong 2 tuần tới, trong khi Arsenal và Paris Saint Germain trước đó cũng nhảy vào cuộc để có được chữ ký của cầu thủ 30 tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

* Theo tờ A Bola, người đại diện Jorge Mendes của tiền vệ Angel di Maria (Real Madrid) tiết lộ, cầu thủ 25 tuổi người Argentina đã đạt những thỏa thuận để gia nhập Paris Saint-Germain với giá 25 triệu bảng. Nguồn tin này cho biết Real Madrid nhiều khả năng sẽ nhắm đến việc chiêu mộ tiền vệ chạy cánh Jesus Navas của Sevilla để thay thế Di Maria.

