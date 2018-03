Điều tra vụ CLB Hamburg bị khủng bố bằng đám ma và biểu ngữ dọa giết

Theo AFP, sau trận thua tơi tả 0-6 trên sân nhà vô địch Bayern Munich ở vòng 26 Bundesliga cuối tuần trước, các cầu thủ Hamburg quay về nhà đã đối mặt tiếp với sự đe dọa đáng sợ. Theo đó, một biểu ngữ với dòng chữ “giờ của chúng mày (ý nói đến các thành viên CLB Hamburg) sắp điểm, tụi tao sẽ tóm tất cả cả hết” được treo lên hàng rào, còn những cây thánh giá được cắm xuống đất ngay phía trước sân Volksparkstadion.

Báo giới địa phương cho hay sự đe dọa nói trên được hiểu là nhắm vào các cầu thủ của Hamburg. Theo AFP, Hamburg hiện đang xếp áp chót Bundesliga và có nguy cơ ngay trong mùa này phải nếm mùi rớt hạng lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng. Chính thành tích ngày càng đi xuống của Hamburg khiến mối quan hệ giữa đội bóng và người hâm mộ xấu đi rất nhiều. Trước đó, những biểu ngữ đe dọa kiểu “chết chóc” từng được giương lên trong những trận cầu trên sân nhà hồi đầu mùa bóng này.

Hồi tháng 2, một tấm biển với dòng chữ “tụi tao sẽ săn đuổi tụi mày khắp thành phố” được dựng lên trước trận Hamburg tiếp Bayer Leverkusen. Ở vòng 25, sau khi Hamburg bị Mainz cầm chân 0-0 trên sân nhà, các băng rôn kiểu như trên lại xuất hiện với dòng chữ “cám ơn vì chẳng làm được trò trống gì, bọn lính đánh thuê”.

Theo truyền thông Đức, trước hàng loạt mối đe dọa, CLB Hamburg đã phải tăng gấp 3 lần số lượng nhân viên an ninh tại sân vận động Volksparkstadion. Hiện tại, sau 26 vòng đấu ở Bundesliga, Hamburg (18 điểm) đang đứng áp chót với nguy cơ rớt hạng hiển hiện trước mắt do kém khu vực an toàn 7 điểm khi giải còn 6 vòng đấu.

Tây Nguyên