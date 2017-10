Dính đến chính trị, Liên đoàn bóng đá Indonesia bị đình chỉ hoạt động

(TNO) Hôm nay, chính phủ Indonesia đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) do dùng ảnh hưởng chính trị để can thiệp vào bóng đá, theo AFP.

Liên đoàn bóng đá Indonesia bị đình chỉ hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chuẩn bị tham dự SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018 - Ảnh: Reuters Liên đoàn bóng đá Indonesia bị đình chỉ hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chuẩn bị tham dự SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018 - Ảnh: Reuters Người phát ngôn Bộ thể thao Indonesia Gatot Dewa Broto thông báo: "Chúng tôi không công nhận PSSI như là một tổ chức điều hành các hoạt động bóng đá của Indonesia nữa. Chính phủ sẽ sớm thành lập một cơ quan khác để thay thế PSSI". Người phát ngôn Bộ thể thao Indonesia Gatot Dewa Broto thông báo: "Chúng tôi không công nhận PSSI như là một tổ chức điều hành các hoạt động bóng đá của Indonesia nữa. Chính phủ sẽ sớm thành lập một cơ quan khác để thay thế PSSI".

Trước đó, Bộ thể thao Indonesia và Liên đoàn bóng đá nước này đã có những mâu thuẫn gay gắt. Bộ Thanh niên - Thể thao Indonesia đã thông qua BOPI (Ban vận động viên chuyên nghiệp) không cho hai đội bóng Arema Cronus và Persebaya Surabaya tham gia Indonesia Super League (ISL). Lý do mà Bộ Thanh niên - Thể thao Indonesia đưa ra là hai CLB kể trên không đáp ứng đủ các yêu cầu pháp lý. Vì việc này mà giải ISL 2005 (giải Vô địch quốc gia Indonesia) đã khởi tranh chậm hơn 1 tháng so với dự kiến.



Hôm 10.4, đích thân Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Jerome Vackle đã gửi thư cảnh báo cho Bộ trưởng Thanh niên - Thể thao Indonesia, ông Imam Nahrawi. Trong thư nêu rõ, nếu Bộ Thanh niên - Thể thao tiếp tục dùng ảnh hưởng chính trị để can thiệp vào bóng đá Indonesia thì họ sẽ bị cấm tham dự mọi giải đấu quốc tế, trong đó có vòng loại World Cup 2018 châu Á.



Việc Liên đoàn bóng đá Indonesia bị đình chỉ hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chuẩn bị tham dự SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018 của các đội tuyển bóng đá nam nước này.



Ở vòng loại World Cup 2018, Indonesia nằm cùng bảng với Việt Nam, Thái Lan, Iraq và Đài Loan. Còn tại ở bộ môn bóng đá nam SEA Games, U.23 Indonesia nằm ở bảng A cùng Singapore, Myanmar, Campuchia và Philippines.

Bảo Nghi