ĐKVĐ Inter Milan thảm bại

Gareth Bale - cầu thủ ghi hat-trick cho Tottenham ở trận thua Inter 3-4 tại sân San Siro cách đây 2 tuần - tiếp tục tỏa sáng dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng ngôi sao chạy cánh trái người xứ Wales này đã kiến tạo 2 cơ hội thành bàn cho Peter Crouch và Pavlyuchenko ghi ở phút 61 và 89. Trước đó, ngôi sao người Hà Lan, Van der Vaart mở tỷ số 1-0 cho Tottenham ở phút 18, khởi đầu cho trận thắng vô cùng ấn tượng của đội chủ sân White Hart Lane. Đội khách Inter chỉ gỡ gạc chút thể diện khi Samuel Eto'o có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 80.

Thực sự, Bale chính là điều khác biệt lớn nhất của trận đấu trên khi anh “bắt chết” hậu vệ xuất sắc nhất thế giới của Inter là Maicon, từ đó tạo ra hàng loạt pha xuống bóng nguy hiểm bên cánh phải (của Inter) gây chao đảo khung thành thủ môn Castellazzi (bắt thay Julio Cesar). Tuy nhiên, đó chỉ là một vế của vấn đề dẫn đến trận thua của các nhà ĐKVĐ Inter. Bởi cái chính là sai lầm về mặt chiến thuật và sử dụng cầu thủ không hợp lý của HLV Benitez. Ông đã có những điều chỉnh khó hiểu khi xếp một Pandev vừa mới bình phục chấn thương vào đá chính bên cánh trái, chứ không phải là Coutinho - cầu thủ đang chơi lên chân và từng gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Tottenham ở lượt đi. Ngoài ra, thêm một lý do nữa dẫn tới trận thua của Inter chính là sự thua sút thể lực của rất nhiều cầu thủ trụ cột như Sneijder, Muntari… trước lối đá nhanh và không ngại va chạm của đối thủ Tottenham.

Kết quả Bảng A: Tottenham - Inter Milan: 3-1, Werder Bremen - Twente: 0-2

Bảng B: Hapoel Tel Aviv - Schalke 04: 0-0, Benfica - Lyon: 4-3

Bảng C: Valencia - Rangers: 3-0, Bursaspor - M.U: 0 3

Bảng D: Rubin Kazan - Panathinaikos 0-0, FC Copenhagen - Barcelona 1-1

Sau trận đấu, HLV Benitez thừa nhận: “Chúng tôi thường thua trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Từ đó, không thể giữ được cự ly đội hình và hoàn toàn mất hút mỗi khi Tottenham tổ chức lên bóng nhanh”.

Với kết quả này, Tottenham có cơ hội lớn giành 1 trong 2 suất ở bảng A lọt vào vòng 16 đội, khi vươn lên dẫn đầu bảng dù bằng điểm với các nhà ĐKVĐ Inter (7 điểm), nhưng xếp trên nhờ hơn ở hiệu số (+4 so với +3).

Trong khi đó, CLB của Anh khác là Manchester United (M.U) coi như đã nắm chắc suất đi tiếp ở bảng C sau khi đánh bại dễ dàng đối thủ Bursaspor của Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 với các bàn thắng do công Fletcher, Obertan và Bebe ghi. Mặc dù vậy, M.U cũng trả giá đắt khi cả Fletcher và Nani đều bị chấn thương. Còn Barcelona bỏ lỡ cơ hội sớm đoạt vé đầu tiên của bảng D vào vòng 16 đội khi để đối thủ dưới cơ FC Copenhagen thủ hòa 1-1. Bàn thắng của Lionel Messi giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalan tại các giải đấu quốc tế - hơn 1 bàn so với kỷ lục cũ (31 bàn) của danh thủ Rivaldo nắm giữ bấy lâu nay.

Giang Lao