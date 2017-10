ĐKVĐ Nhật Bản bị truất ngôi Asian Cup

(TNO) Sở hữu dàn cầu thủ 'khủng' với nhiều ngôi sao đang chơi ở châu Âu và là đội ĐKVĐ Asian Cup, nhưng tối 23.1, tuyển Nhật Bản bất ngờ bị UAE loại ngay vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu 11m.

>> Tim Cahill 'bắn hạ' Trung Quốc đưa Úc vào bán kết Asian Cup

>> Asian Cup 2015: Jordan khiếu kiện AFC về sự cố cầu thủ bị 'ngược đãi

>> Asian Cup 2015: Nhật Bản tạm 'treo' án bán độ đối với HLV Aguirre



Tuyển Nhật Bản (áo xanh) bất ngờ chia tay Asian Cup sớm hơn trông đợi - Ảnh: AFP

Cựu cầu thủ của CLB Manchester United và hiện chơi cho Borussia Dortmund, tiền vệ Shinji Kagawa chính là “tội đồ” của Nhật Bản, khi sút hỏng quả 11m cuối khiến đội nhà thua 4-5 trước UAE.

Trước đó, trong hai hiệp đấu chính, Nhật Bản chính là đội phải chạy trối chết để tìm bàn gỡ hòa, sau khi để UAE dẫn trước 1-0 từ sớm, ngay phút thứ 7 Ali Ahmed Mabkhout ghi bàn mở tỷ số.

Mãi đến gần cuối trận, Gaku Shibasaki mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản, đưa trận đấu sang hiệp phụ. Tại đây, dù có nhiều ưu thế nhưng Nhật Bản vẫn không thể khuất phục hàng thủ UAE trước khi bị loại ngay trên chấm 11m đầy may rủi.

Ở trận tứ kết trước đó, cũng diễn ra trong ngày 23.1, tuyển Iraq cũng vào bán kết Asian Cup sau trận đấu nghẹt thở với Iran và cũng giải quyết sau loạt sút 11m. Iraq thắng 7-6 và vào bán kết gặp Hàn Quốc (diễn ra ngày 26.1). Còn UAE gặp chủ nhà Úc (27.1).



Tuyển Iraq giành quyền đi tiếp một cách ngoạn mục - Ảnh: Reuters

Trước đó, hai đội Iraq và Iran bất phân thắng bại trong giờ đấu chính với tỷ số hòa 3-3. Cuộc rượt đuổi tỷ số này diễn ra nghẹt thở đến tận những phút cuối của hiệp đấu phụ, và được xem là một trong số ít các trận đấu kịch tính nhất lịch sử VCK Asian Cup từ trước đến nay.

Iran sớm dẫn trước 1-0 do công Serdar Azmun ghi, nhưng sang đầu hiệp 2, Ahmad Yasin gỡ hòa 1-1 cho Iraq.

Kịch tính bắt đầu diễn ra trong hiệp phụ, khi cựu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, Younis Mahmoud giúp Iraq dẫn lại 2-1, nhưng bị Morteza Pouraliganji gỡ hòa 2-2 cho Iran. Trước khi, một lần nữa Iraq vươn lên dẫn 3-2 do công Dhurgham Ismail ghi phút 116 từ chấm 11m. Tưởng chừng khi đó kết cục đã an bài thì chỉ 2 phút sau, những nỗ lực cuối cùng của Iran được đền đáp với bàn gỡ 3-3 do công cầu thủ Reza Ghoochannejhad ghi phút 118.

Tỷ số hòa nghẹt thở đưa trận đấu bước vào loạt sút 11m để phân định thắng thua cho trận derby vùng Vịnh cũng có nhiều pha va chạm nảy lửa giữa cầu thủ 2 bên nhất là ở cuối hiệp đấu phụ.

Sau 2 cú sút đầu của hai đội đều sút hỏng, các loạt sau hai đội đều thành công, nhưng đến loạt sút thứ 7 thì cầu thủ Vahid Amiri của Iran sút hỏng, tạo điều kiện cho trung vệ Salam Shaker trở thành người hùng của Iraq khi sút thành công, đưa đội nhà lọt vào bán kết.

Giang Lao

Giang Lao