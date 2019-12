Đoàn quân “măng non” Liverpool đại bại tại Cúp Liên đoàn Anh

Thất bại có lẽ đã được báo trước trận đấu khi Liverpool buộc phải “phân thân” 2 đội hình khi các cầu thủ chủ chốt đến Qatar đá trận bán kết Club World Cup 2019 gặp Monterrey, còn các cầu thủ trẻ phải ở nhà để đá trận tứ kết Carabao Cup.

Trên sân Villa Park, chẳng ai còn nhận ra Liverpool với hầu như toàn bộ cầu thủ xuất phát mới toanh, trong đó có 5 cầu thủ lần đầu ra mắt và đội hình có độ tuổi trung bình là 19 tuổi, 6 tháng và 3 ngày. Và dĩ nhiên, HLV trưởng cũng là… “dự bị” do Juegen Klopp và tùy tùng của mình đã đến Trung Đông.

Aston Villa dễ dàng ghi 4 bàn trong hiệp 1 AFP

Sự non nớt kinh nghiệm đã biến một Liverpool đang bất bại ở Ngoại hạng Anh tơi tả, đặc biệt là hàng thủ trước… đội hình dự bị của chủ nhà Aston Villa. Nhưng vẫn còn may cho nhà vô địch châu Âu là họ chỉ bị thủng lưới…5 bàn, trong đó có 4 bàn thua đến trong hiệp 1. Vì vậy, dễ hiểu vì sao sau trận đấu, người đóng thế Klopp là Neil Critchley vẫn vui vẻ nói: “Tôi nghĩ chúng tôi thật tuyệt vời. Chúng tôi thực sự không may khi để thủng lưới từ một cú đá phạt. Đó là một đêm đáng kinh ngạc và không ai muốn nó kết thúc”.

Aston Villa đã thực hiện 10 thay đổi so với đội hình chính thường nhằm dưỡng chân cho các trụ cột trong cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh. “Đó là một trận đấu tứ kết của một giải đấu lớn theo tôi là kỳ lạ nhất mà tôi đã tham gia. Tôi cũng đã trải qua huấn luyện các đội nhóm tuổi như vậy. Thật tuyệt khi thấy họ trên sân khấu tối nay, vì vậy chúng tôi phải rất chuyên nghiệp cho một trận tứ kết của một giải đấu lớn”, HLV Dean Smith của Aston Villa chia sẻ sau trận đấu.

Trên thực tế, khi chứng kiến một đội quân Liverpool ra sân lạ hoắc với Caoimhin Kelleher, Thomas Hill, Pedro Chirivella, Morgan Boyes…, Aston Villa đã tỏ lòng “thương xót” trong 90 phút, đặc biệt là trong hiệp 2. Tuy nhiên, thất bại 0-5 có lẽ không dễ nuốt trôi của Liverpool, đặc biệt là khi họ phản đối kịch liệt lịch thi đấu và có thể sẽ ghi dấu trong lịch sử bóng đá thế giới

Aston Villa đã thương xót đội hình "măng non" của Liverpool AFP

Sự oái ăm trên đã buộc Liverpool phải thiếu tôn trọng giải đấu lâu đời của Anh để tập trung vào những đấu trường danh giá hơn. Theo đó, “Quỷ đỏ” đã phải trải qua 2 trận đấu trong 2 ngày ở hai châu lục khác nhau với… 2 đội hình khác nhau. Thậm chí, HLV Klopp trước đó từng đe dọa sẽ rút Liverpool khỏi Carabao Cup.