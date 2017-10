Đội bóng không tên tuổi đánh giá thấp M.U

Chủ tịch CLB Midtjylland tuyên bố đội bóng của ông không sợ Manchester United (M.U) trong cuộc đối đầu giữa hai đội vào lúc 1 giờ ngày 19.2 (giờ VN) tại Đan Mạch.

Midtjylland gây sốc khi tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước M.U - Ảnh: AFP Midtjylland gây sốc khi tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước M.U - Ảnh: AFP

Không chỉ có đại diện của CLB Midtjylland, ông Johnny Rune mà cả thủ môn Andersen và HLV trưởng Jess Thorup cũng cùng chung quan điểm trên. Sở dĩ, đội bóng Đan Mạch đã gây sốc khi dễ dàng loại Southampton tại vòng play-off Europa League hồi đầu mùa.

Hơn nữa, Midtjylland cho rằng, M.U đang có phong độ thi đấu không tốt, trận thua đội bóng đang ở khu vực xuống hạng ở Premier League như Sunderland đã tiếp thêm động lực cho đội bóng tại Đan Mạch. Mặt khác, đội bóng Đan Mạch vừa trải qua kỳ nghỉ đông, đã hơn 2 tháng họ chưa thi đấu nên sức lực rất dồi dào, trong khi "Quỷ đỏ” đã phải chinh chiến tàn hơi kiệt sức. Do đó, Midtjylland đang khá tự tin về việc giành chiến thắng trước M.U. Nhưng có lẽ, họ đã tự tin hơi sớm.

Dù đang thi đấu bết bát nhưng “Quỷ đỏ” luôn tuân theo 1 chu kỳ: sau thất bại nặng nề sẽ là chiến thắng thăng hoa. Hơn nữa, với khao khát giành chức vô địch Europa League để có suất dự Champions League vào mùa sau, M.U dù yếu đi rất nhiều nhưng đang rất máu lửa.

Midtjylland (áo đen) đã dễ dàng loại Southampton tại vòng sơ loại Europa League - Ảnh: AFP Midtjylland (áo đen) đã dễ dàng loại Southampton tại vòng sơ loại Europa League - Ảnh: AFP

Với Midtjylland, dù loại được đội bóng của giải Ngoại hạng Anh như Southampton nhưng chắc gì may mắn đã mỉm cười với họ lần 2. Hơn nữa, có thể lực dồi dào sau 2 tháng nghỉ đông nhưng liệu mọi thứ đã vào guồng? Đội bóng của Jess Thorup vẫn chưa nóng máy khi 5 trận giao hữu gần nhất thì thua 4 trận. Trong khi đó, gã khổng lồ thành Manchester đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Hơn nữa, đây lại là cuộc đấu hai lượt, nếu may mắn đánh gục được M.U thì liệu Midtjylland có đứng vững chân trước trận lượt về tại sân Old Trafford. Do đó, đội nhà đã quá sớm để có thể tự tin trước “Quỷ đỏ”.

Dù thi đấu với phong độ thất thường nhưng M.U lại rất khao khát giành chức vô địch Europa League - Ảnh: AFP Dù thi đấu với phong độ thất thường nhưng M.U lại rất khao khát giành chức vô địch Europa League - Ảnh: AFP

Dễ thấy sự tự tin của M.U trước trận đầu tiên của vòng 1 vào tối nay. Dù mất Rooney nhưng Van Gaal vẫn không tỏ ra mấy lo lắng. Nhiều cầu thủ thể hệ măng non của M.U sẽ được đẩy vào sân.

Nói vậy không có nghĩa HLV người Hà Lan chủ quan trước trận đấu này. Ông vẫn sử dụng nhưng cầu thủ rất mạnh cho đội hình chính như Smalling, Herrera, Schneiderlin, Mata, Martial và Depay. “Quỷ đỏ” muốn nhanh chóng giải quyết đội chủ nhà đầy ngạo mạn.

Trong quá khứ, M.U từng 6 lần chạm trán các đối thủ Đan Mạch với thành tích thắng 4 trận, hòa 1, thua 1. Thành tích khả quan đó sẽ tiếp tục được nối dài vào đêm nay trước cuộc chạm trán với Midtjylland khi M.U đang khát khao một chiến thắng nhằm xua tan nỗi buồn thất bại trước Sunderland tuần trước.

Nguyên Nguyễn