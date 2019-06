Dời địa điểm bốc thăm vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á

Theo kế hoạch ban đầu, lễ bốc thăm vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 17.7 tại Doha, Qatar - nước chủ nhà sự kiện. Tuy nhiên, hôm 17.6, AFC đã xác nhận việc dời địa điểm bốc thăm đến trụ sở của tổ chức này ở thủ đô Kuala Lumpur.

AFP Macau đang đối mặt với nguy bị loại do từ chối đá trận lượt về với Sri Lanka ở vòng sơ loại thứ nhất

Trước đó, sau khi FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 6, với 40 đội tham dự vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022, AFC đã tiến hành xác định 5 nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng vào ngày 17.7. Theo quy định, AFC sẽ bốc thăm chia 8 bảng đấu với mỗi bảng 5 đội, bắt đầu thi đấu từ ngày 5.9.

Các đội sẽ đá vòng tròn theo thể thức sân khách - sân nhà, sau đó 8 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng sơ loại thứ 3 tranh 4 suất chính thức dự vòng chung kết World Cup 2022 và 1 suất đấu play-off liên lục địa. 12 đội vào vòng này cũng sẽ đoạt vé chính thức dự VCK Asian Cup 2023 do Trung Quốc đăng cai. Trong khi đó, các đội hạng 3 và 4 đội hạng nhì còn lại của mỗi bảng đấu sẽ vào vòng loại thứ 3 tranh vé còn lại dự VCK Asian Cup 2023. Các đội hạng 4 và 5 sẽ đá play-off để có cơ hội vào vòng 3 tranh vé cùng các đội trên.

Hiện tại, nhóm hạt giống số 5 vẫn còn một đội chưa xác định do trận lượt về vòng sơ loại thứ nhất giữa chủ nhà Sri Lanka và Macau tại Colombo vào ngày 11.6 bị hủy do đội khách từ chối gửi đội đến thi đấu vì lý do an toàn trước mối lo ngại khủng bố. Ở trận lượt đi, chủ nhà Macau đã thắng Sri Lanka 1-0. Trường hợp này đang chờ FIFA xử lý, trong đó có thể sẽ chuyển trận lượt về đến thi đấu một địa điểm trung lập hoặc sẽ xử Macau thua 0-3.

ĐỘC LẬP Người hâm mộ VN hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ cùng đội nhà lập thêm kỳ tích

Sau thành tích tốt ở trong năm 2019 (lọt vào tứ kết Asian Cup) và mới đây là King’s Cup, tuyển Việt Nam (VN) đã vươn lên hạng 96 thế giới và vị trí 15 châu Á. Thứ hạng này giúp đội quân của HLV Park Hang-seo được xếp vào nhóm hạt giống số 2 và sẽ có nhiều hy vọng đi tiếp khi tránh được các đội mạnh nằm cùng nhóm hạt giống này.