Đội hình đắt giá nhất World Cup 2014: Giàu nhất là... Brazil

(TNO) 32 đội dự VCK World Cup có tổng giá trị 8,4 tỉ USD. Tổng giá trị này được Valor - tạp chí kinh tế của Brazil, công bố mới đây sau khi 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup lần lượt công bố danh sách các tuyển thủ.

>> HLV Van Gaal: Robben và Sneijder là trụ cột tại World Cup 2014

>> HLV Postecoglou: Úc sẽ chơi tốt hơn ở World Cup 2014

>> Tuyển Croatia bị rình rập khi tập luyện cho World Cup 2014

Dựa trên các tiêu chí đánh giá là mức phí chuyển nhượng mới nhất hoặc ước lượng giá trị theo tuổi tác, phong độ, tài năng, sức ảnh hưởng tới thị trường tiếp thị... Theo Valor, tổng giá trị của 32 đội có mặt tại VCK World Cup sắp tới ước lượng lên tới 8,4 tỉ USD - tăng gần 2 tỉ USD so với tổng giá trị của 32 đội từng dự VCK World Cup 2010.

Brazil soán ngôi Tây Ban Nha

Cách đây 4 năm, đội đương kim vô địch Tây Ban Nha (ĐKVĐ TBN) giữ ngôi vị số 1 là đội có tổng giá trị cao nhất thế giới. Tuy nhiên, sau 4 năm các ngôi sao của Tây Ban Nha do tăng thêm 4 tuổi và một số suy giảm phong độ nên giá trị chuyển nhượng của họ đều bị suy giảm. Rõ nhất là trường hợp của ngôi sao Torres, giá trị đã giảm rất nhiều do phong độ đi xuống. Cụ thể, ở World Cup 2010, tuyển TBN được định giá hơn 700 triệu USD, thì giờ họ còn khoảng 665,8 triệu USD.

Với giá trị này, tuyển TBN bị Brazil qua mặt chiếm ngôi số 1 sau khi HLV Scolari công bố danh sách 23 tuyển thủ chính thức dự World Cup. Tổng giá trị của tuyển Brazil được định giá mới nhất lên tới 707,8 triệu USD, một phần nhờ những công bố thực về giá trị chuyển nhượng của ngôi sao Neymar đến Barcelona là hơn 90 triệu USD. Thêm nữa, dù ở kỳ World Cup này, Brazil vắng các ngôi sao có giá trị cao như Kaka, Robinho, Fabiano... nhưng nhờ có Luiz, Oscar, Willian, Fernandinho có giá trị ngày một tăng trên thị trường chuyển nhượng giúp tuyển “vàng - xanh” vươn lên giành ngôi đầu.

Tuyển Argentina nhờ có siêu sao Lionel Messi trong đội hình có tổng giá trị là 648,3 triệu USD để giữ vị trí thứ 3. Giá trị của Messi được đánh giá là giảm 1,4% so với năm trước nhưng vẫn được định giá là cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới gần 190 triệu USD. Đối thủ lâu năm của Messi là Cristiano Ronaldo thì có giá trị tăng 11,4% so với hồi anh chuyển đến Real Madrid hồi năm 2009 và giữ vị trí cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trước khi bị Gareth Bale chiếm giữ. Tuy nhiên, dù tăng thì giá trị của Ronaldo hiện được đánh giá khoảng 146,7 triệu USD, vẫn thua xa Messi.

Đội Pháp cũng bị rớt thứ hạng và giá trị so với 4 năm trước, cụ thể là từ hạng 3 xuống hạng 5 và từ tổng giá trị 619,4 triệu USD nay còn 549,9 triệu USD. Điều này phản ánh đúng thực trạng của bóng đá Pháp vì hiện vẫn chưa xuất hiện thêm nhân tố mới có giá trị cao trên thị trường chuyển nhượng, trong khi số cũ như tiền vệ ngôi sao Ribery thì giờ giá trị chuyển nhượng cũng thấp hơn so với mức gần 50 triệu USD so với cách đây 4 năm.

Tương tự, trong các vị trí top 10, tuyển Ý cũng rớt xuống hạng 7 so với vị trí thứ 5 cách đây 4 năm. Đội tuyển áo màu thiên thanh hiện được định giá 444,6 triệu USD, thua cả đội Bỉ vừa góp mặt trở lại World Cup sau kỳ gần nhất hồi năm 2002 có tổng giá trị là 463,5 triệu USD nhờ các ngôi sao mới như Hazard, Lukaku, Courtois có giá trị cao. Tuyển Anh cũng rớt từ hạng 4 xuống hạng 6 với giá trị được định giá lại là 488,6 triệu USD, sau khi HLV Hodgson công bố đội hình có nhiều tài năng trẻ và mới như Luke Shaw, Ross Barkley, Sterling hay Rickie Lambert.

Trong khi đó, đội Đức thăng tiến mạnh lên vị trí thứ 4 nhờ có các ngôi sao Goetze, Oezil, Toni Kroos và các tài năng trẻ mới nổi như Julian Draxler, Max Meyer đều tăng giá mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Nhờ đó, tuyển Đức từ giá trị gần 500 triệu USD so với 4 năm trước, nay đã vọt lên 614,7 triệu USD. Bất ngờ nhất là việc tuyển Colombia trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng, nhưng nhờ đang sở hữu một thế hệ cầu thủ vàng mới như Falcao, James Rodriguez... đã lọt vào tốp 10 với tổng giá trị 308,1 triệu USD, chỉ thua chút ít so với tuyển Bồ Đào Nha (395,8 triệu USD) có siêu sao Cristiano Ronaldo.

Tuyển Honduras có giá trị thấp nhất

Đội tuyển thuộc khu vực CONCACAF này được định giá chỉ có 44,4 triệu USD, vì thành phần gồm phần lớn cầu thủ chơi trong nước. Honduras chỉ có vài cầu thủ chơi ở châu Âu, nhưng đều ở các CLB ít tên tuổi và có giá trị một vài triệu USD như Figueroa (Hull), Garcia, Espinoza (đều của Wigan) hay Palacios (Stoke).

Ở khu vực châu Á, tuyển Nhật Bản có giá trị cao nhất và nằm trong top 20 với ước lượng khoảng 134,4 triệu USD nhờ có các ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao như Uchida, Sakai, Kagawa, Honda, Okubo, Osako, Yoshida... Trong khi tuyển Hàn Quốc chỉ xếp 27 với giá trị khoảng 84 triệu USD. Cầu thủ cao giá nhất của Hàn Quốc hiện nay là Son Heung-min có giá 7 triệu USD. Còn tại châu Phi, tuyển Bờ Biển Ngà có tổng giá trị hơn 220 triệu USD và cùng với Ghana (gần 150 triệu USD), Uruguay (299 triệu USD)... là những đội được xem ngựa ô của giải có thể tiệm cận giá trị so với các đội trong top 10 trên.

Giang Lao

Giang Lao