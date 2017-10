Đội nào sẽ vô địch ?

Chọn Tây Ban Nha vì số 13 may mắn

Thực ra, đối với người phương Tây con số 13 là con số xui xẻo. Tuy nhiên, trong trường hợp của đội tuyển Tây Ban Nha thì người ta suy nghĩ ngược lại, và cho rằng biết đâu trong rủi lại có may? Vì lẽ, đây là lần tham dự World Cup thứ 13 của tuyển Tây Ban Nha. Và chính yếu tố này giúp nhiều người tin sẽ là một điềm may mắn nhằm gỡ bỏ mọi xui rủi mà những nhà đương kim vô địch châu Âu thường gặp. Trong các kỳ dự World Cup trước đây, Tây Ban Nha luôn được đặt kỳ vọng cao, nhưng cuối cùng vẫn không giành được thành tích nào tốt hơn so với lần đứng thứ 4 ở kỳ World Cup 1950 diễn ra ở Brazil. Tuy vậy, một chuyên gia phân tích của Hãng cá cược Ladbrokes cho biết: "Dĩ nhiên, đây chỉ là một yếu tố bên lề để tham khảo thôi. Chúng tôi ra tỷ lệ cược Tây Ban Nha là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất: 4/1 (đặt 1 ăn 4), là dựa trên những nhận định thực tế như lực lượng, sự ổn định và đặc biệt là phong độ đỉnh cao của họ vẫn được duy trì một cách đều đặn kể từ sau khi đăng quang ngôi vô địch Euro 2008 đến nay".

Hãng Ladbrokes cũng đưa ra các phân tích khác để chứng minh vì sao họ chọn Tây Ban Nha chứ không phải Brazil, Argentina, Đức hay tuyển Anh là ứng cử viên số 1. Đó là Tây Ban Nha có một lịch đấu rất thuận lợi chí ít là cho đến trước vòng tứ kết, khi nằm ở bảng H cùng với các đội tuyển không thực sự mạnh như Honduras, Chile và Thụy Sĩ nên khả năng xếp đầu bảng rất cao, và nếu vào vòng 1/16 họ sẽ gặp đội nhì bảng G rất có thể đó sẽ là Bồ Đào Nha hoặc Bờ Biển Ngà (những đối thủ hiện không thể sánh ngang với Tây Ban Nha), vì ở bảng này, Brazil có lẽ sẽ đứng nhất bảng.

Trong khi đó, cũng như Hãng Ladbrokes, các hãng khác như William Hill hay Paddy Power ban đầu nghiêng về Brazil sau khi có kết quả bốc thăm hồi cuối năm ngoái, nhưng hiện nay đã thay đổi tỷ lệ cược vì cho rằng khả năng Tây Ban Nha đăng quang cao hơn. Các hãng này cũng tăng tỷ lệ cược vô địch cho đội tuyển Anh lên 6/1 (đặt 1 đồng ăn 6 đồng), xếp ngay sau Brazil 5/1 và trên Argentina 7/1, Hà Lan 12/1, Ý và Đức cùng 14/1, Pháp 16/1, Bồ Đào Nha là 22/1. Đội bóng ở khu vực châu Phi có khả năng vô địch cao nhất là Bờ Biển Ngà có tỷ lệ cược là 28/1, kế đến là Ghana 66/1, Cameroon 80/1, Nigeria 100/1, đội chủ nhà Nam Phi 125/1 và Algeria 400/1... New Zealand và CHDCND Triều Tiên là 2 đội có tỷ lệ cược khả năng vô địch thấp nhất: 2.000/1.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát nhanh của hãng cá cược Paddy Power cho biết có 22,6% trong số 5.256 người tham gia bầu chọn đã nghiêng về khả năng tuyển Brazil vô địch. Nhưng 26,4% khác thì chọn Tây Ban Nha vì bị thuyết phục bởi phong độ và sự xuất sắc của đội tuyển này trong 2 năm qua. Chỉ có khoảng 15,4% tin tuyển Ý sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Tuyển Anh, Pháp và Bồ Đào Nha chỉ nhận được 9,4% cho cơ hội vô địch. Trong khi, Bờ Biển Ngà và những đội tuyển châu Phi khác chỉ nhận có 6,1% cơ hội đăng quang ngay trên lục địa đen.

Trả lại tiền nếu Tây Ban Nha vào chung kết!

Đó là trường hợp duy nhất của hãng cá cược Stan James có trụ sở tại Vương quốc Anh, khi đánh giá Tây Ban Nha cao lắm là chỉ vào đến tứ kết. Vì vậy, hãng này tuyên bố: "Chỉ cần Tây Ban Nha có mặt ở trận chung kết vào ngày 11.7 trên sân Soccer City, chứ chưa nói đến khả năng sẽ đăng quang ngôi vô địch tiếp ngay sau ngôi quán quân Euro 2008, thì chúng tôi sẽ tiến hành chi trả lại toàn bộ tiền cho những người đặt cược vào những đội khác có khả năng vô địch nhưng đã bị loại trước đó. Dĩ nhiên, chúng tôi chỉ trả những khoản cược đã đặt trước khi VCK khai diễn". Hãng này cũng cho biết, họ giới hạn khoản tiền cược cho thách thức này tối đa là 250 bảng Anh.

Theo chuyên gia phân tích của Stan James, ông Charlie McCann nói với tờ Betting Press: "Sở dĩ chúng tôi không đánh giá cao cơ hội vô địch lẫn vào chung kết của Tây Ban Nha là vì họ có đến 90% khả năng không có sự phục vụ của 3 nhân tố chính ở VCK lần này, đó là tiền vệ Fabregas, chân sút chủ lực Torres và tiền vệ kiến thiết Iniesta. Các cầu thủ này bị chấn thương liên miên hơn cả tháng qua nên dù có hồi phục kịp, thì cũng khó mà đạt phong độ cao. Do đó, dù Tây Ban Nha đã chơi cực kỳ ấn tượng ở vòng loại, nhưng chắc chắn họ không thể bước qua được lời nguyền muôn thuở như mỗi lần dự World Cup trước đây. Dĩ nhiên, trên thực tế, chúng tôi tin là Tây Ban Nha sẽ có mặt ở vòng 1/16 nhờ nằm trong bảng đấu quá nhẹ. Nhưng việc có thể đối đầu tiếp với Brazil hoặc Bồ Đào Nha thì cơ hội tiến xa của họ rất thấp. Chúng tôi chỉ lo lắng, một chút thôi, trong trường hợp Tây Ban Nha có mặt ở tứ kết. Tuy nhiên, truyền thống vẫn là truyền thống. Tây Ban Nha không thể tiến xa hơn".

Giang Lao