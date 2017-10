Đội phá bom được gọi đến sân Old Trafford để điều tra

cho biết trận đấu thuộc vòng 38 giải Premier League giữa Manchester United và Bournemouth đã bị hoãn vì lý do an ninh.

Theo đó, cảnh sát phát hiện một chiếc túi đáng nghi ngờ xuất hiện ở góc khán đài sân Old Trafford trước giờ bóng lăn. Các khán giả cũng được yêu cầu phải sơ tán ngay sau đó. Sự việc diễn ra trước 3 giờ chiều (giờ Anh), tức 21 giờ theo giờ Việt Nam. Cho tới lúc này, trận đấu đã bị hoãn.



Phía Manchester United mô tả vụ việc này rất nghiêm trọng và được liệt kê vào nhóm "mã báo động đỏ" sau khi cảnh sát phát hiện chiếc túi xách bị nghi ngờ có chứa bom. Một nguồn tin không tiết lộ danh tính cho biết Cơ quan phòng chống khủng bố của Anh đã vào cuộc kiểm soát tình hình.



Lúc này, đội phá bom cũng được nhanh chóng điều động tới sân Old Trafford. Động thái này dấy lên hoài nghi sân nhà của "Quỷ đỏ" thành Manchester có thể nằm trong danh sách mục tiêu mà bọn khủng bố nhắm tới. Chưa có thông tin khi nào trận Manchester United gặp Bournemouth mới diễn ra.

Chó nghiệp vụ đã được sử dụng - Ảnh: Reuters Chó nghiệp vụ đã được sử dụng - Ảnh: Reuters

Chia sẻ trên mạng xã hội, cảnh sát trưởng hạt Manchester, Ian Hopkins cho biết: "Cảnh sát hạt Manchester đang tiến hành làm việc với Manchester United để đảm bảo tất cả những cổ động viên đều được sơ tán an toàn". Trong khi đó, các nhân viên an ninh sân Old Trafford cũng giám sát chặt chẽ lượng cổ động viên khi họ rời sân.Về phần người hâm mộ, phần đông ý kiến khá thất vọng sau những gì diễn ra. Lý do vì Manchester United đã trải qua một mùa giải không thành công. Họ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua tranh giành vé dự Champions League mùa tới. Hồi giữa tuần, thầy trò Louis van Gaal đã thất bại 2-3 trước West Ham và lúc này phải mong chờ Swansea giành chiến thắng trước Manchester City mới hy vọng lách qua khe cửa hẹp để đáp chuyến tàu đến châu Âu.Tuy nhiên, một số quan điểm khác lại tán thành ý tưởng sơ tán khán giả khỏi sân Old Trafford vì an toàn cho người hâm mộ mới là ưu tiên hàng đầu.