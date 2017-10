Đội tuyển Campuchia dựa vào đâu đòi thắng Việt Nam?

Dấu ấn của HLV Vittorino

Kể từ khi lên thay thế HLV người Hàn Quốc Lee Tae Hoon hồi tháng 3, HLV Leonardo Vittorino quyết tâm làm một “cuộc cách mạng” ở đội tuyển Campuchia. Theo tờ The Phnom Penh Post, nhà cầm quân người Brazil đã có một cái nhìn lâu dài về việc xây dựng đội tuyển khi đặt ưu tiên hàng đầu về tính kỷ luật trong chiến thuật và sự chăm chỉ tập luyện đồng thời nói không với “bệnh ngôi sao”.

Bên cạnh đó, HLV Vittorino còn mở cơ hội cho các cựu tuyển thủ với mục tiêu xây dựng đội hình kết hợp giữa các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và tài năng trẻ. “Tôi đã giữ lại một số cầu thủ giàu kinh nghiệm đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn”, HLV Vittorino nói về chiến lược của mình để xây dựng bóng đá Campuchia hướng đến tương lai.

Nhà cầm quân 43 tuổi nhấn mạnh rằng nguyên tắc của ông là luôn “thưởng” cho những cầu thủ chăm chỉ tập luyện và thi đấu trên sân đồng thời luôn mở cửa cơ hội cho mọi cầu thủ ở mọi cấp. “Mỗi cầu thủ phải khẳng định để kiếm chỗ của mình (trong đội tuyển quốc gia). Không có ngoại lệ cho những ngôi sao. Tôi muốn mọi tuyển thủ phải khẳng định mình là không thể thay thế khi biết rằng luôn có những cầu thủ trẻ sẽ chiếm chỗ của họ. Đối với tôi, kỷ luật và sự tận tụy là tối quan trọng”, HLV Vittorino cho biết.

Theo tờ The Phnom Penh Post, bên cạnh những tài năng trẻ như tiền vệ 20 tuổi Chrerng Polroth, chân sút 23 tuổi Chan Vathanaka được HLV Vittorino xem là "tài sản" lớn nhất t trong kế hoạch xây dựng tuyển Campuchia. Bởi theo nhà cầm quân này, việc được chơi bóng ở CLB Fujieda MYFC (đội thuộc giải J3 League của Nhật Bản) đã giúp Vathanaka truyền phong cách thi đấu và tập luyện chuyên nghiệp cho các tuyển thủ khác.

Với chiến lược của mình, HLV HLV Vittorino đã để lại dấu ấn của mình với sự tiến bộ về thành tích lẫn lối chơi của tuyển Campuchia mà mới nhất là chiến thắng hôm 13.6 trước Afghanistan, đội bóng từng 2 lần đánh bại Campuchia dưới thời cựu HLV Lee Tae Hoon. Trong một nhận định của tờ Four Four Two, dấu ấn của HLV Vittorino chính là việc nhà cầm quân này xác định được các vấn đề chính cần cải thiện ở tuyển Campuchia, đó là khả năng phòng ngự và thể lực. Và điều quan trọng hơn cả chính là niềm tin và sự kiên nhẫn mà lãnh đạo lẫn người hâm mộ trong nước đặt vào quá trình cải thiện bóng đá Campuchia cho tương lai.

Niềm tin

Sau chiến thắng trước Afghanistan để chấm dứt chuỗi 8 trận thua liên tiếp, HLV Vittorino của tuyển Campuchia đã ca ngợi niềm tin mà lãnh đạo, người hâm mộ đất nước đặt vào ông và liên đoàn. Bởi trước cuộc tiếp đón Afghanistan trên sân Olympic, HLV Vittorino phải chịu áp lực tăng cao sau 3 thất bại liên tiếp kể từ khi thay thế người tiền nhiệm Lee Tae Hoon. Đầu tiên là trận thua thảm 0-7 trước Jordan ở lượt trận đấu bảng C và mới đây nhất là thất bại 0-2 trước Indonesia ở trận giao hữu hôm 8.6.

“Tôi muốn tặng chiến thắng này cho thủ tướng bởi ngay sau thất bại nặng nề trước Jordan, ông vẫn ủng hộ đội bóng. Và tôi muốn cảm ơn liên đoàn vì niềm tin của họ vào kế hoạch cải thiện tuyển quốc gia cho tương lai. Mọi người bắt đầu bàn tán sau thất bại trước Indonesia còn chúng tôi im lặng. Bởi tôi và liên đoàn hiểu rằng phải có một quá trình lâu dài để cải thiện bóng đá Campuchia. Chúng tôi đang xây dựng để hướng đến SEA Games 2023”, HLV người Brazil thổ lộ sau trận thắng Afghanistan.

Thật vậy, sau trận thua Indonesia, trong một phát biểu ở cuộc họp báo, HLV 43 tuổi Vittorino từng tuyên bố với tờ Khmer Times rằng: “Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không dừng ở đây. Tôi ở đây để cải thiện các cầu thủ và bóng đá Campuchia cho tương lai”.

Hiện tại, ở bảng C vòng loại Asian Cup 2019, sau trận thắng Afghanistan, Campuchia (3 điểm) vươn lên vị trí thứ 2 sau Jordan (4 điểm), hơn Việt Nam 1 điểm. Chiến thắng trên đã giúp Campuchia thắp hy vọng cạnh tranh đoạt 1 trong 2 chiếc vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE nếu duy trì sự tiến bộ của mình. Thử thách tiếp theo của Campuchia sẽ 2 trận gặp Việt Nam vào ngày 5.9 (sân nhà) và ngày 10.10 (sân khách).

