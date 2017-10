Đơn giản thắng phức tạp

Ít nhất có 2 cảnh sát bị thương (một bị phỏng, một bị đánh vào đầu) và 6 CĐV bị thương trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình hiếu chiến bên ngoài sân vận động Macarana trước trận chung kết Confederations Cup 2013 giữa Brazil và TBN. Trước đó, khoảng 10.000 cảnh sát và lực lượng an ninh khác đã được triển khai để bảo vệ trận đấu trước mối lo ngại an ninh do biểu tình ngày một tăng cao ở Brazil, và cảnh sát đã phải dùng vòi rồng, bắn đạn hơi cay và cao su để giải tán nhiều nhóm biểu tình côn đồ.

T.NG