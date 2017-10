Đồng đăng cai làm hại Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Thông tin về chiến dịch của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha



Lý do đăng cai: Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tin rằng đã đến phiên họ dù nước đầu tiên từng đăng cai World Cup năm 1982 và nước thứ hai vừa mới tổ chức EURO cách đây 6 năm.



Họ thuyết phục rằng một truyền thống bóng đá trong một thập kỷ và khí hậu hiền hòa biến họ trở thành địa điểm lý tưởng. Tây Ban Nha cũng tin rằng chiến thắng của họ tại World Cup năm nay cần được tưởng thưởng.



Khoảnh khắc bóng đá đẹp nhất: Tây Ban Nha: Vô địch World Cup năm 2010; Bồ Đào Nha: Xếp thứ ba tại kỳ World Cup 1966.



Cầu thủ bóng đá nổi danh nhất:



Tây Ban Nha: Alfredo Di Stefano được xem là cầu thủ vĩ đại nhất của Tây Ban Nha mặc dù ông chưa từng xuất hiện ở World Cup. Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Fernando Torres và Raul được xem là những ngôi sao hiện nay.



Bồ Đào Nha: Có 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của 3 thế hệ gồm Eusebio, Luis Figo và Cristiano Ronaldo.



Số lần tham dự World Cup: Tây Ban Nha: 13 lần; Bồ Đào Nha: 5 lần



SVĐ chính: Sân Bernabeu ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha (80.000 chỗ ngồi), sân The Luz ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha (65.000 chỗ ngồi).



Ưu điểm: Những SVĐ tiện nghi và an ninh nhất thế giới, cơ sở hạ tầng, khách sạn có thể đón hàng triệu du khách mỗi năm, mạng lưới giao thông và truyền thông hiệu quả.



Trở ngại: FIFA không mấy hứng thú với việc đồng tổ chức. Khủng hoảng tài chính có thể gây ra chậm trễ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng.



Di sản: World Cup của họ hướng tới việc tạo ra một động lực khác để có thể vượt qua những rào cản, mang đến những tôn trọng với sự khác biệt và tính đa dạng, và tạo ra di sản hữu hình để người hâm mộ có thể thực sự hòa mình vào sự phát triển của xã hội.



Phát biểu: Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Angel Maria Villar: “Chúng tôi được sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ ở không gian thể thao tuyệt đẹp này”.



Tỷ lệ của nhà cái: 2 ăn 7.



Dân số: Tây Ban Nha: 40,2 triệu; Bồ Đào Nha: 10,7 triệu.



Số lượng CLB: Tây Ban Nha: 18.190 CLB với 42 đội bóng chơi ở hai giải chuyên nghiệp hàng đầu.



Bồ Đào Nha: 2.226 CLB, trong đó gồm 32 đội chơi ở hai giải chuyên nghiệp.



Xếp hạng FIFA: Tây Ban Nha: 1; Bồ Đào Nha: 8.