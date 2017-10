Dortmund chặn đà thăng hoa của Bremen

AS Monaco khựng lại Sau 2 chiến thắng liên tiếp, “nhà giàu” mới nổi AS Monaco bất ngờ khựng lại khi bị Toulouse cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà ở trận đấu sớm vòng 3 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (24.8, giờ VN). Đây là trận đấu mà Monaco phải chơi trong sân vận động không khán giả do án phạt từ vụ quấy rối của cổ động viên ở trận đấu cuối cùng Ligue 2 mùa trước. Đội quân của HLV Claudio Ranieri kiểm soát thế trận suốt trận đấu nhưng đã vấp phải hàng thủ chơi khá chặt chẽ của Toulouse. Vì vậy, trong cả trận đấu, Monaco chỉ thực hiện được 5 pha dứt điểm trúng đích, nhưng Yannick Carrasco, rồi tân binh Radamel Falcao đã không thể tận dụng những cơ hội ít ỏi này. Với 1 điểm ở trận này, Monaco tạm vươn lên ngôi đầu với 7 điểm nhưng nhiều khả năng sẽ không giữ được lâu nếu Lyon, Marseille và St.Etienne có chiến thắng ở loạt trận đấu muộn.