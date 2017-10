Dortmund ngã ngựa, Bayern Munich lập kỷ lục

PSG tiếp tục bay cao với Ibrahimovic

Paris Saint Germain (PSG) tiếp tục bay cao với tài năng của chân sút Zlatan Ibrahimovic ở Ligue 1 khi đánh bại Nice với tỷ số 3-1 ở vòng 13 kết thúc vào rạng sáng nay (10.11, giờ VN).

Ở trận này, tiền đạo đội trưởng một lần nữa trở thành người hùng của đội bóng thủ đô nước Pháp khi lập một cú hattrick để giúp PSG giành trọn vẹn 3 điểm. Đây là pha lập công thứ 8 của Ibrahimovic ở Ligue 1 mùa này để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ danh hiệu “Vua phá lưới”.

Chiến thắng trước Nice không những giúp PSG kéo dài chuỗi trận bất bại ở mùa này, mà còn giữ vững ngôi đầu bảng do gia tăng cách biệt với AS Monaco lên 4 điểm (31 so với 27).

Kết quả Ligue 1

PSG 3 - 1 Nice

Bastia 1 - 0 Rennes

Guingamp 0 - 0 Lille

Lorient 0 - 0 Reims

Toulouse 1 - 1 Ajaccio

Valenciennes 1 - 1 Montpellier