Dortmund thắp hy vọng mong manh, Schalke "rơi tự do"

* Marseille xua tan nỗi thất vọng

(TNO) Dortmund vẫn bám đuổi Bayern Munich để chờ thời cơ “nước đục thả câu” khi quật ngã Eintracht Frankfurt 3-0 ở trận đấu vòng 22 Bundesliga diễn ra rạng sáng nay (17.2, giờ VN), trong khi Schalke "rơi tự do" với khủng hoảng trầm trọng về phong độ và lực lượng.

Tài năng trẻ của tuyển Đức Marco Reus (trái) lập hattrick trong chiến thắng 3-0 trước Eintracht Frankfurt - Ảnh: Reuters

Trở về từ Ukraine sau trận hòa 2-2 trước Shakhtar Donetsk ở lượt đi vòng knock-out Champions League, nhưng Dortmund dường như không cho thấy dấu hiệu mệt mỏi trong cuộc tiếp đón “ngựa ô” Eintracht Frankfurt.

Thậm chí, đội chủ sân Westfalenstadion còn có một cuộc khởi đầu trên cả tuyệt vời khiến đối thủ choáng ngợp khi sớm dẫn trước 2 bàn sau các pha ghi bàn liên tiếp của tài năng trẻ của tuyển Đức Marco Reus ở phút thứ 8 và 9.

Tuy nhiên, đến phút 31, nhà vô địch Bundesliga lại phải sống trong nỗi ám ảnh như thất bại 1-4 ở Hamburg ở vòng trước do Julian Schieber nhận thẻ đỏ rời sân.

Chơi thiếu người, tưởng như Dortmund sẽ phải lùi về phòng thủ chuẩn bị hứng chịu những đợt tấn công dữ dội từ Eintracht Frankfurt. Dẫu vậy, điều đó đã không xảy ra, mà ngược lại, đội quân của HLV Jurgen Klopp còn gia tăng cách biệt ở phút 65 khi Reus tiếp tục lập công để hoàn tất cú hattrick ở trận này.

Hy vọng lật ngược thế trận của đội khách gần như chấm dứt do chỉ 10 phút sau đó, quân số giữa 2 đội được cân bằng khi Takashi Inui (Eintracht Frankfurt) cũng rời sân với một chiếc thẻ đỏ.

Chiến thắng giúp Dortmund (42 điểm) nuôi hy vọng mong manh bảo vệ ngôi vô địch trong 10 vòng đấu còn lại với 15 điểm ít hơn Bayern Munich. Tương tự, Leverkusen cũng không cho Bayern Munich được thoải mái ở đoạn cuối mùa giải bằng trận thắng 2-1 trước vị khách Augsburg để giữa khoảng cách 16 điểm so với đội đầu bảng.



Schalke (áo xanh) bị Mainz cầm hòa 2-2 - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, “Lữ đoàn xanh” Schalke tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng phong độ với 1 điểm may mắn trên sân Mainz sau trận hòa 2-2. Xuất quân với đội hình chắp vá (do Klaas-Jan Huntelaar, Atsuto Uchida, Lars Unnerstall, Ibrahim Afellay, Kyriakos Papadopoulos, Ciprian Marica và Christoph Moritz vắng mặt vì những lý do khác nhau) và 2 lần bị dẫn trước, nhưng thần may mắn đã mỉm cười với Schalke do Mainz phung phí khá nhiều cơ hội ngon ăn ở hiệp 2.

Tân binh Michel Bastos một lần nữa trở thành cứu tinh cho Schalke với cú đúp ghi bàn được thực hiện ở phút 41 và 82. Tuy nhiên, 1 điểm ở trận đấu này chỉ tạm an ủi đội bóng của HLV Jans Keller sau 13 trận đấu không biết đến chiến thắng ở mọi đấu trường.

Bất ngờ lớn nhất là thất bại 2-3 của Werder Bremen trước Freiburg ngay trên sân nhà, trong khi pha lập công duy nhất của Van der Vaart ở phút 24 đưa Hamburg trở lại top 6 với trận thắng Monchengladbach bằng tỷ số sát nút 1-0.

Marseille xua tan nỗi thất vọng Marseille đã tìm lại niềm vui sau khi đánh bại vị khách Valenciennes 1-0 trong trận đấu thuộc vòng 25 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (17.2, giờ VN). Ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, khi mà mọi người tưởng như Valenciennes đã dũng cảm vượt qua "cơn bão" tấn công của đội chủ sân Stade Velodrome, thì Rod Fanni trở thành vị cứu tinh cho Marseille với một pha dứt điểm chính xác giúp chủ nhà giành trọn 3 điểm. Chiến thắng đầu tiên sau 4 trận toàn hòa và thua giúp Marseille (46 điểm) tạm vươn lên vị trí thứ 2, hơn Lyon 1 điểm và kém Paris Saint-Germain (PSG) 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đây được xem là một bước đệm tinh thần đúng lúc cho Marseille trước thềm 2 cuộc đụng độ với kình địch PSG ở Ligue 1 và Cúp nước Pháp vào cuối tháng 2 này.

