Dortmund và Leverkusen rủ nhau bại trận

(TNO) Chức vô địch Bundesliga dường như đã nằm trong tay của Bayern Munich khi 2 đối thủ cạnh tranh là Dortmund và Leverkusen lần lượt rủ nhau thất bại trước Hamburg và Wolfsburg ở loạt trận vòng 22 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (23.2, giờ VN).

Dortmund (áo đen) đã phải nhận một thất bại nặng nề - Ảnh: Reuters

Kém đội đầu bảng Bayern Munich đến 17 điểm, nên động lực trong chuyến làm khách của Dortmund là giành 3 điểm để tránh việc mất vị trí thứ 3 vào tay Schalke.

Tuy nhiên, dù tung ra sân với đội hình gần như mạnh nhất (trừ Marcos Reus dự bị) và Hamburg đang gặp khủng hoảng, Dortmund lại chơi một trận đấu khá uể oải do bị phân tâm bởi trận đấu gặp Zenit St Petersburg tại vòng knock-out Champions League sắp tới.

Trong khi đó, với Hamburg, đây là trận đấu ra mắt của HLV Mirko Slomka khi được bổ nhiệm trước đó 5 ngày thay thế HLV Bert van Marwijk, nhằm vực dậy đội bóng đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Dẫu vậy, dù phải chịu áp lực trong trận đấu đầu tiên, nhưng công việc của HLV Slomka xem ra rất đơn giản, bởi Hamburg không gặp rắc rối về lực lượng, mà vấn đề nằm ở tinh thần. Và ông đã thành công.



HLV Slomka có khởi đầu thuận lợi cùng Hamburg - Ảnh: Reuters

Tiền vệ Petr Jiracek khai thông bế tắc cho đội chủ nhà ở phút 42, trước khi Pierre-Michel Lasogga (phút 58) và Hakan Calhanoglu (phút 90) lần lượt lập công để đem về chiến thắng 3-0 cho Hamburg.

Ngược lại, Dortmund dường như không kháng cự mạnh mẽ trên sân Imtech Arena và thất bại khiến họ không có được bước đệm tốt trước chuyến làm khách tại Nga ở Champions League. Chính HLV Jurgen Klopp cũng phải thừa nhận sau trận đấu rằng: “Xin chúc mừng Hamburg về một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Họ đã chiến đấu tốt, còn chúng tôi dù cố nhưng không được như ý”.

Chiến thắng trước đương kim á quân giúp Hamburg tạm xua tan không khí u ám của đội bóng sau 5 trận liên tiếp trắng tay, đồng thời nâng đội bóng của tân HLV Slomka lên vị trí thứ 16 để thắp lại hy vọng trụ hạng.



Wolfsburg đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây - Ảnh: Bundesliga.com

Cùng cảnh ngộ với Dortmund, Leverkusen cũng trắng tay trên sân Wolfsburg, đội đang có phong độ tốt trong những vòng đấu gần đây. Ở trận này, Leverkusen đã kiểm soát bóng khá tốt nhưng sự thiếu sáng tạo trong lối chơi và mệt mỏi sau thất bại trước Paris Saint Germain ở Champions League khiến họ khá bế tắc.

Hy vọng có điểm của Leverkusen đã sớm bị “dội gáo nước lạnh” khi Bas Dost lập công sau khi biến đường chuyền của Perisic ở phút 13 thành bàn thắng giúp chủ nhà vượt lên dẫn trước. Sidney Sam gỡ hòa 1-1 cho Leverkusen ở phút cuối hiệp 1, nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến đội khách bị thủng lưới thêm 2 bàn trong hiệp 2.

Như vậy, với 2 thất bại trên, Dortmund và Leverkusen gần như đã buông xuôi của đua vô địch do lần lượt kém Bayern Munich (đá muộn gặp Hannover) 17 và 16 điểm. Trong khi đó, Wolfsburg tiếp tục bay cao và giờ tràn trề hy vọng giành suất vị Champions League do chỉ còn kém đội đứng thứ 4 là Schalke 2 điểm (39 so với 41).

Kết quả các trận đấu: Monchengladbach 2 - 2 Hoffenheim Freiburg 2 - 4 Augsburg Hamburg 3 - 0 Dortmund Nurnberg 2 - 1 Braunschweig Stuttgart 1 - 2 Hertha Berlin Wolfsburg 3 - 1 Leverkusen

Kết quả vòng 26 Ligue 1: Marseille 1 - 0 Lorient Bastia 0 - 2 Saint Etienne Bordeaux 2 - 1 Gaillard Guingamp 1 - 0 Nice Montpellier 2 - 0 Ajaccio Valenciennes 2 - 2 Sochaux

Tây Nguyên

