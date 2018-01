Đức bị tố 'tự biên tự diễn' quyết định hủy chuyến du đấu của tuyển U.20 Trung Quốc

Trước đó, DFB từng tuyên bố rằng đã thực hiện một cuộc hội đàm với CFA và cả hai bên đồng ý chấm dứt các trận đấu giao hữu U.20 Trung Quốc với 16 CLB thuộc giải hạng 4 của Đức (Regionalliga Suedwest). Quyết định trên được đưa ra sau khi tuyển U.20 Trung Quốc gặp sự cố gây tổn hại cho lợi ích quốc gia trong trận khai màn thua CLB TSV Schott Mainz 0-3 vào ngày 18.11 năm ngoái. Theo đó, ở trận này, các cầu thủ trẻ U.20 Trung Quốc đòi hủy bỏ thi đấu giữa chừng do xuất hiện một số lá cờ Tây Tạng được CĐV treo trên khán đài.

Thế nhưng, trong một tuyên bố mới nhất, CFA khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào với phía DFB để đi đến thống nhất hủy bỏ chuyến du đấu của U.20 Trung Quốc. “Các tuyên bố và quyết định liên quan đến DFB không phải là kết quả của cuộc đàm phán. CFA cảm thấy hối tiếc đối với thông điệp sai trái từ phía DFB”, tờ People’s Daily dẫn một tuyên bố trên website của CFA nói về việc hủy bỏ chuyến du đấu của tuyển U.20 Trung Quốc. Theo Reuters, trước đó, Tổng thư ký DFB Friedrich Curtius vừa đi du lịch tới Trung Quốc trong kỳ nghỉ Giáng sinh và được cho là để thảo luận về chuyến du đấu của tuyển U.20. Tuy nhiên, CFA phủ nhận rằng việc ông Curtius được CFA mời để hội đàm cũng như không hề liên lạc với quan chức bóng đá nào của Đức.

Theo tờ Deutsche Welle, tranh cãi nổ ra sau khi tuyển U.20 Trung Quốc rời khỏi Đức để phản đối vụ treo cờ Tây Tạng (địa phương đang có mâu thuẫn với Trung Quốc) trong khi phía Đức từ chối bảo đảm rằng những vụ việc tương tự sẽ không tái diễn do dính đến quyền tự do ngôn luận. Mới đây, sự cố càng rắc rối hơn sau quyết định dừng du đấu do hàng loạt CLB thuộc Regionalliga Suedwest yêu cầu DFB lẫn CFA phải trả khoản tiền 15.000 euro cho mỗi đội theo như ký kết nhằm thanh toán các chi phí chuẩn bị sân bãi và di dời lịch thi đấu.

Sự cố CĐV treo cờ Tây Tạng trong trận khai màn chuyến du đấu của U.20 Trung Quốc thua CLB TSV Schott Mainz 0-3 - Nguồn: YouTube

Chuyến du dấu của tuyển U.20 Trung Quốc đến Đức nằm trong sự thỏa thuận hợp tác của 2 quốc gia nhằm giúp tuyển trẻ của đất nước Đông Á chuẩn bị cho Olympic 2020 và hướng đến tham vọng trở thành cường quốc bóng đá thế giới trong tương lai. Trong thỏa thuận này, tuyển U.20 Trung Quốc sẽ đấu giao hữu với các CLB thuộc giải Regionalliga Suedwest dự kiến kéo dài 6 tháng và CFA sẽ trả 15.000 euro cho mỗi đội bóng của Đức đồng ý xung trận.

Tây Nguyên