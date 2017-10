Đức - Bồ Đào Nha (23 giờ ngày 16.6, VTV3 trực tiếp): Phong tỏa Ronaldo 

Iran - Nigeria (2 giờ ngày 17.6, VTV 3) Gặp Iran tại Curitiba, Nigeria hy vọng tìm được trận thắng đầu tiên ở các VCK World Cup sau 16 năm, kể từ France 98. Nguyên nhân là do HLV Keshi đã giúp “Siêu đại bàng” tìm lại được sự tinh tế và sức mạnh từng tạo nên thương hiệu của họ trong những năm 90 của thế kỷ trước, do họ đang sở hữu những cầu thủ tài năng như Emenike, Mikel, Enyeama... Iran cũng không hề kém với Ghoochannejhad, tác giả của 10 bàn thắng trong 14 lần ra sân kể từ khi anh quyết định chọn màu áo của Iran vào năm 2012. Tuy nhiên, việc thiếu sự chuẩn bị cho giải đấu này có thể khiến Iran phải trả giá. Tỷ lệ cược: Nigeria chấp đồng nửa, thắng 9. (T.T) Ghana - Mỹ (5 giờ ngày 17.6, VTV6) Sau 2 lần liên tiếp bị Ghana loại ở vòng bảng (2006) và vòng 1/8 (2010), Mỹ hy vọng sẽ tìm được một kết quả tích cực hơn khi 2 đội gặp nhau vào rạng sáng mai tại Natal. Muốn vậy, HLV Klinsmann cần phải tạo ra được một lối chơi cân bằng giữa công và thủ bởi Ghana là một tập thể đầy tài năng với những cá nhân có khả năng gây tổn thương cho bất kỳ đối thủ nào. Do vậy, kết quả tích cực mà người Mỹ mong đợi nhiều khả năng sẽ chỉ dừng lại ở một trận hòa. Tỷ lệ cược: Ghana chấp đồng nửa, thua 8. (T.T )