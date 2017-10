Đức tin vào sức trẻ

Hôm nay, 7.6, tuyển Đức sẽ đến Nam Phi. So với các kỳ World Cup gần đây, đội hình tuyển Đức đến với giải này rất trẻ, độ tuổi trung bình của 23 tuyển thủ Đức là 24,96. Theo thống kê của tờ Bild, đội quân của HLV Joachim Loew thuộc loại trẻ nhất trong số các tuyển Đức tham gia vòng chung kết World Cup từ năm 1938 đến giờ. Chỉ có tuyển Đức dự World Cup 1934 (24,19) mới trẻ hơn hiện giờ .

Có hai lý do khiến tuyển Đức lần này trẻ. Nguyên nhân chủ quan đến từ HLV Joachim Loew do ông đã gạch tên một số cầu thủ lớn tuổi. Tiền đạo Kuranyi (28 tuổi), tiền vệ Tosten Frings (33 tuổi) bị gạch tên vì bất đồng quan điểm với Loew còn thủ môn Jens Lehmann (39 tuổi) không được triệu tập do anh đề ra yêu sách: “Nếu vào tuyển, tôi phải được bắt chính”. Ngoài ra, nguyên nhân khách quan giúp tuyển Đức được trẻ hóa là các cựu binh vắng mặt do chất thương, trong số đó có tiền vệ Ballack (33 tuổi) và tiền vệ Simon Rolfes (28 tuổi).

Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ Đức đến World Cup không phải để học việc mà họ giữ vị trí quan trọng trong sơ đồ tuyển Đức. Chỉ có ba cầu thủ trên 30 tuổi của Đức góp mặt tại Nam Phi là thủ môn Butt, hậu vệ Arne Friedrich và tiền đạo Klose nhưng họ chỉ là dự bị trong kế hoạch của Loew. Cũng theo Bild, tuyển Đức không chỉ trẻ mà còn thiếu kinh nghiệm. Họ tính toán, trong đội hình của Đức hiện giờ, những cầu thủ khoác áo trên 50 lần chỉ có 6 người. Ngoài Friedrich, Klose, 4 người còn lại là đội trưởng Lahm, Mertesacker, Schweinsteiger và Podolski. Trong khi đó, số cầu thủ khoác áo tuyển Đức chưa quá 10 lần chiếm hơn một nửa (12/23).

Dù vậy, HLV Loew không e ngại trước những luồng ý kiến cho rằng tuyển Đức hiện giờ thiếu kinh nghiệm quốc tế, trong số đó có cả những dự đoán bi quan của Franz Beckenbauer. Loew nhận xét: “Đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ, những người mà bạn chưa biết họ sẽ chơi thế nào khi đá trong các tình huống chịu nhiều áp lực. Nhưng tôi lạc quan, tôi tin rằng sức trẻ sẽ giúp họ chơi bùng nổ tại World Cup”.

Philipp Lahm được đeo băng đội trưởng tuyển Đức khi mới 26 tuổi. Anh rất tự tin về triển vọng của đội nhà: “Chúng tôi đủ khả năng để chơi một kỳ World Cup thành công. Sẽ thật bất công nếu Muller, Kroos hay Ozil không được chơi tại tuyển Đức”. Ba cầu thủ được nêu tên là những người trẻ nhất trong đội hình Đức. Ozil mới 21 còn Kroos, Muller mới 20 nhưng họ đều đóng vai trò quan trọng trong thành công của CLB mùa qua. Ozil giúp các CĐV Bremen nhanh chóng quên Diego, Kroos là cảm hứng giúp Leverkusen vô địch mùa đông còn Muller đủ khả năng để chiếm suất chính trên hàng công Bayern.

