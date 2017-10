Đức tranh thủ khởi động

Danh sách sơ bộ gồm 27 cầu thủ của tuyển Đức đã được HLV Joachim Loew đưa ra cách đây 1 tuần. Tuy nhiên, Loew sẽ không có trong tay đội hình mạnh nhất khi tiếp Malta ở Aachen vì các cầu thủ Bayern Munich và Werder Bremen vẫn chưa thể tập trung do còn phải đá chung kết Cúp quốc gia cuối tuần này. Miroslav Klose, Mario Gomez, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Holger Badstuber, Thomas Mueller và Joerg Butt sẽ vắng mặt bên phía Bayern trong khi thủ môn Tim Wiese, Mesut Ozil, Per Mertesacker và Marko Marin cũng không thể rời Bremen. Ngoài ra, đội trưởng Michael Ballack cũng chưa thể trở về do kẹt đá chung kết Cúp FA cùng Chelsea.

Việc thi đấu với đội bóng hạt tiêu như Malta không có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Mục tiêu của Loew là làm cho các cầu thủ quen với không khí đội tuyển trước khi bước vào 2 trận giao hữu có tính chuyên môn cao hơn là Hungary (29.5) và Bosnia-Herzegovina (3.6).

Sự vắng mặt của 3 chân sút Klose, Gomez và Mueller sẽ tạo điều kiện cho tiền đạo Lukas Podolski có cơ hội tìm lại cảm hứng thi đấu sau một mùa giải rất thất vọng ở Cologne với vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 27 trận ra sân.

Sơn Duân