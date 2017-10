Đức và Bồ Đào Nha vào tứ kết, Đan Mạch và Hà Lan bị loại

* Hiệp 1 trận Đức - Đan Mạch. Đức là đội được giao bóng trước. Phút thứ 2, Đức tấn công. Từ quả tạt từ cánh trái, Muller có bóng khá trống trải nhưng cú sút của anh lại không chính xác. Phút thứ 4, Đan Mạch được hưởng quả phạt góc đầu tiên. Từ quả treo bóng vào của đồng đội, Bendtner đánh đầu nhưng bóng đi vào vị trí của thủ môn Neuer. Phút thứ 5, tuyển Đức đáp trả bằng một pha tấn công nguy hiểm. Nhận bóng từ đường chuyền bổng vào của đồng đội, Muller lại đệm bóng quá nhẹ giúp thủ môn Andersen dễ dàng bắt được. Hai đội đang thi đấu khá nhanh. Ưu thế đang phần nào nghiêng về tuyển Đức. Phút 10, Ozil bật tường trung lộ cùng Muller nhưng pha bóng cuối cùng lại bị hậu vệ Đan Mạch cản phá. Phút 12, Mario Gomez tung ra cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi vọt xà. Phút 13, đến lượt Bendtner thử vận may nhưng cú sút của anh cũng không chính xác. Phút 16, tuyển Đức được hưởng một quả đá phạt, Ozil treo bóng vào vùng cấm nhưng không đồng đội nào đón được. Phút 19, VÀO. Lukas Podolski là người lập công cho tuyển Đức. Từ pha tấn công bên cánh phải, Muller tạt vào thuận lợi để Podolski sút tung lưới thủ môn Andersen. Podolski đã đánh dấu lần thứ 100 khoác áo tuyển Đức bằng một bàn thắng. Chân sút sẽ chuyển sang Arsenal trong mùa bóng tới không còn có thể mong chờ gì hơn. Giờ thì Đan Mạch không còn cách nào là phải dồn lên tấn công. Phút 23, VÀO. Từ pha phạt góc bên cánh phải, Bendtner đánh đầu vào cho Krohn-Dehli đánh đầu nối tung lưới Neuer. Tỷ số bây giờ là 1-1. Trong tình huống Krohn-Dehli ghi bàn, hàng thủ tuyển Đức đã thi đấu không tốt. Các hậu vệ cao to như Badstuber và Hummels đã mắc lỗi vị trí, để một cầu thủ không cao như Krohn-Dehli đánh đầu ghi bàn. Phút 29, tuyển Đức được hưởng một quả đá phạt. Ozil tạt bóng vào rất nguy hiểm buộc thủ môn Andersen phải phá bóng chịu phạt góc. Ở tình huống đá phạt góc tiếp theo, Gomez có bóng trong vùng cấm nhưng cú sút của anh lại ra ngoài. Tuyển Đức đang gây sức ép lên phần sân của của Đan Mạch bằng những pha phối hợp rất đa dạng. Phút 35, Muller bị phạm lỗi ngay sát vạch 16m50. Tuyển Đức được hưởng quả đá phạt. Podolski tung ra cú sút rất mạnh nhưng bóng đi vọt xà. Phút 39, Đan Mạch có một pha tấn công hiếm hoi. Sau khi phối hợp với đồng đội, Bendtner thực hiện cú sút xa nhưng bóng trúng một hậu vệ tuyển Đức. Phút 40, hậu vệ Đan Mạch bất cẩn để mất bóng trong vùng cấm, Khedira sút ngay nhưng không chính xác. Phút 42, nhận bóng từ đường chuyền của Muller bên cánh phải, Gomez lừa bóng qua hai hậu vệ Đan Mạch. Tuy nhiên, anh không thể dứt điểm khi thủ môn Andersen đã kịp bắt bóng. Phút 44, Đan Mạch tấn công. Bóng được treo bổng vào vùng cấm địa, Bendtner đánh đầu chuyền cho Krohn-Dehli nhưng bóng đi trúng hậu vệ Đức. Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. * Hiệp 2 trận Đức - Đan Mạch. Trong hiệp 1, ưu thế nghiêng về phía tuyển Đức. Thời gian kiểm soát bóng của các học trò HLV Joachim Loew là 56%. Tuyển Đức tấn công ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Phút 47, Ozil chuyền bóng vào vùng cấm địa nhưng hơi sâu và thủ môn Andersen đã bắt gọn bóng. Phút 48, Gomez tung cú sút xa đưa bóng ra ngoài. Phút 49, Đan Mạch đáp trả. Từ pha lên bóng bên cánh trái, bóng được chuyền vào vùng cấm địa cho Bendtner. Anh này chuyền ngược ra cho J. Poulsen sút. Tiếc là bóng ra ngoài trong gang tấc. Đó là lời cảnh cáo mà Đan Mạch dành cho tuyển Đức. Phút 53, Gomez có bóng trung vùng cấm địa. Anh nhả bóng cho Ozil dứt điểm nhưng cầu thủ này lại bị trượt chân. Tuyển Đức vẫn chưa tái hiện lại ưu thế như trong hiệp 1 khi Đan Mạch đang triển khai lối chơi chậm và chắc chắn. Các cầu thủ Đức đang cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, Đan Mạch đã tổ chức bắt người rất chặt chẽ. Chính vì vậy, không có nhiều khoảng trống cho tuyển Đức tổ chức tấn công. Không thể phối hợp áp sát khung thành đối phương, tuyển Đức chuyển sang sử dụng những cú sút xa. Phút 62, Khedira thử vận may nhưng bóng đi trúng hậu vệ Đan Mạch. Phút 64, Muller đón bóng rồi té ngã trong vùng cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài không cho rằng đó là pha phạm lỗi của hậu vệ Đan Mạch. Phút 66, tuyển Đức có pha tấn công nguy hiểm. Lahm chọc khe thông minh cho Schweinsteiger. Cầu thủ mang áo số 7 dứt điểm nhưng thủ môn Andersen đã kịp đổ người cản phá. Trận đấu đang diễn ra khá chậm. Tuyển Đức vẫn chiếm ưu thế với 59% thời gian kiểm soát bóng nhưng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Đan Mạch. Phút 73, tuyển Đức thay người. Gomez rời sân nhường chỗ cho Klose. Phút 75, từ đường chuyền vượt tuyến từ sân nhà của đồng đội, Bendtner tung ra cú dứt điểm ngay. Bóng đi không quá khó và Neuer đã dễ dàng bắt được. Phút 78, Đan Mạch thay người. C. Poulsen vào thay cho Zimling. Phút 79, VÀO. Ozil chọc khe rất thông minh, loại toàn bộ hàng thủ Đan Mạch và Bender trong thế đối mặt đã đánh bại thủ môn Andersen. Không còn cách nào, Đan Mạch dồn lên tấn công. Phút 83, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Agger lên tham gia tấn công đánh đầu đưa bóng vọt xà. Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1, tuyển Đức đã chủ động chơi chậm lại để chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Phút 87, thủ môn Neuer có pha xử lý khá mạo hiểm khi lừa bóng trước một cầu thủ Đan Mạch. Tuy nhiên, cuối cùng Neuer cũng đưa được bóng lên phía trên. Phút 90, tuyển Đức được hưởng quả đá phạt trước khu vực 16m50. Schweinsteiger thực hiện cú sút phạt nhưng bóng trúng hàng rào. Phút 90+3, trọng tài Carlos Velasco Carballo thổi còi kết thúc trận đấu. Với chiến thắng 2-1, tuyển Đức vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng B. Đối thủ của thầy trò Joachim Loew sẽ là Hy Lạp.