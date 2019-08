Đụng độ băng nhóm tội phạm “thứ dữ”, Ozil và Kolasinac phải nghỉ dài hạn

Cũng vì lý do này, Ozil và Kolasinac đều bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, khi Arsenal gặp Newcastle trên sân khách và thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Aubameyang ghi phút 58.

Sau trận này, HLV Unai Emery cho biết, ông rất hy vọng tình trạng của Ozil và Kolasinac sẽ được ổn thoả càng sớm càng tốt để họ trở lại tập luyện và chuẩn bị thi đấu trận vòng 2 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này gặp Burnley.

Tuy nhiên, tình hình cho đến nay vẫn chưa có gì bình yên như kỳ vọng khi các nhân viên an ninh vẫn túc trực, và bảo vệ chặt chẽ nơi ở của Ozil và Kolasinac 24/24.

Vụ đụng độ và đánh trả của Kolasinac và Ozil (trái) với 2 tên cướp cuối tháng trước khiến họ gặp rắc rối cho đến nay Chụp màn hình Daily Mail

Báo chí Anh cho biết, sự cố xảy ra giữa Ozil và Kolasinac cuối tháng trước bên ngoài một nhà hàng ở trung tâm thủ đô London, không hẳn là một vụ việc cướp giật tình cờ, mà có thể là một vụ trả thù của băng nhóm tội phạm ở London này với 2 ngôi sao của CLB Arsenal và lý do thì cảnh sát vẫn đang trong vòng điều tra.

Cũng cuối tuần trước, cảnh sát cũng đã bắt giữ 2 người đàn ông khả nghi bên ngoài ngôi nhà của Ozil ở phía bắc London, vì thế e ngại gia tăng sự trả thù là có thật và cảnh sát Anh phải dùng tới chó nghiệp vụ để kiểm tra xung quanh khu căn hộ của ngôi sao người Đức.

Cho đến đầu tuần này, cảnh sát và chó nghiệp vụ vẫn bảo vệ 24/24 ở bên ngoài nhà riêng Ozil và Kolasinac Chụp màn hình Daily Mail

Tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt này hiện vẫn tiếp tục được giữ nguyên, khiến cả Ozil và Kolasinac vẫn chưa thể đến sân tập cùng CLB Arsenal sau khi họ được nghỉ ngày thứ hai do đội bóng vừa thi đấu ở sân khách về. Nhưng từ thứ ba tuần này họ phải trở lại tập luyện, nhưng rất có thể vẫn sẽ phải ở lại nhà riêng vì lý do an ninh.

Nếu tình trạng này vẫn chưa có gì sáng sủa, HLV Emery chắc chắn sẽ không thể sử dụng 2 ngôi sao chính trong đội hình thi đấu của mình ít nhất 1 hoặc 2 tuần tới và khiến Arsenal bỗng dưng rơi vào tình trạng thiếu quân vì một sự cố bất khả kháng mà họ không lường trước được.