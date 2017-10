 Đừng mong bất ngờ

Hai trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết Cúp Vàng Concacaf 2013 sẽ diễn ra vào rạng sáng mai trên sân M&T Bank, Baltimore với mọi dự đoán hầu như đều dành sự ưu ái cho Mỹ và Costa Rica.

Làm sao có thể tin rằng El Salvador sẽ tạo nên một cơn địa chấn tại Baltimore khi đội tuyển Mỹ đang sở hữu chuỗi 8 trận toàn thắng và đồng thời cũng thể hiện được phong độ khá ổn định ở giải này. Với hai ngôi sao Donovan và Wondolowski trên hàng công, dưới sự hỗ trợ rất tốt của Torres, Holden và Beasley ở phía sau, đội tuyển Mỹ hoàn toàn có khả năng đè bẹp sức kháng cự của hàng thủ El Salvador. Do vậy, dù không đánh giá thấp khả năng tấn công của “La Selecta” với ngôi sao Zelaya nhưng vấn đề của trận đấu này có thể sẽ chỉ gói gọn trong việc đội tuyển Mỹ sẽ mở tỷ số vào lúc nào và ghi được bao nhiêu bàn thắng mà thôi.



Nhiều khả năng Mỹ (phải) và Costa Rica sẽ vượt qua vòng tứ kết để gặp lại nhau ở bán kết - Ảnh: AFP

Trận đấu giữa Costa Rica và Honduras cân sức hơn. Trong khi Costa Rica rất mạnh mẽ, vững vàng mà hàng phòng ngự của họ có thừa khả năng thách thức hàng công vốn không quá sắc sảo của Honduras. Ngược lại, phía Honduras phải chịu tổn thất rất lớn khi thiếu cả cặp trung vệ do Velasquez bị treo giò còn Palacios đã rời đội ngay sau vòng bảng. Do vậy, chỉ khi nào thần may mắn ngoảnh mặt với Costa Rica thì Honduras mới có thể tìm thấy con đường dẫn vào vòng bán kết. Tỷ lệ cược: Mỹ - El Salvador: Mỹ chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9. Costa Rica - Honduras: Costa Rica chấp nửa thắng 8.

Trần Tôn

