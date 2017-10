Dybala tạo ra sự khác biệt giữa Juventus và AS Roma

Tiền đạo Paulo Dybala một lần nữa trở thành người hùng của Juventus khi ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho "Bà đầm già" trước AS Roma.

Paulo Dybala mang về 3 điểm cho Juventus trước AS Roma - Ảnh: AFP Paulo Dybala mang về 3 điểm cho Juventus trước AS Roma - Ảnh: AFP

Trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A vừa kết thúc rạng sáng nay (25.1, giờ VN), chiến thắng đã thuộc về đội mạnh hơn khi Juventus đòi lại thành công món nợ để thua AS Roma hồi đầu mùa giải. Theo đó, sự khác biệt giữa Juventus và AS Roma đến từ hàng công khi Paulo Dybala tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Chân sút người Argentina phá vỡ thế bế tắc ở phút 77 để mang về trận thắng thứ 11 liên tiếp cho Juventus.



Trước trận đấu này, Juventus đón nhận tin không vui khi Napoli đánh bại Sampdoria với tỷ số 4-2. Điều này đồng nghĩa "Bà đầm già" không được phép sẩy chân trước AS Roma bởi bất kỳ sai lầm nào cũng khiến họ bị bỏ xa trong cuộc đua tới danh hiệu Scudetto. Song, AS Roma của Luciano Spalletti không phải dễ bị bắt nạt.

Juventus đang sống nhờ các bàn thắng của Dybala - Ảnh: AFP Juventus đang sống nhờ các bàn thắng của Dybala - Ảnh: AFP

Song, tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì Dybala có pha chạy chỗ thông minh đón đường kiến tạo của Paul Pogba, đồng thời tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi sệt nhưng đầy hiểm hóc đánh bại thủ thành Wojciech Szczesny. Đây là pha lập công thứ 12 của cựu tiền đạo Palermo cho Juventus ở mùa giải năm nay.



Palacio của Inter ghi bàn, song vẫn không thể giúp đội nhà giành chiến thắng - Ảnh: AFP. Palacio của Inter ghi bàn, song vẫn không thể giúp đội nhà giành chiến thắng - Ảnh: AFP.

Ở một số trận đấu khác, Inter Milan của Roberto Mancini đang có dấu hiệu hụt hơi khi để đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là Carpi chia điểm với tỷ số hòa 1-1 ngay trên sân nhà Meazza. Đáng nói, họ để mất điểm trong thế đối phương chỉ còn chơi với 10 người từ phút 83 do Lorenzo Pasciuti nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Nhưng vào phút 90 của trận đấu, Kevin Lasagna bất ngờ giành lại 1 điểm cho Carpi với bàn thắng quý hơn vàng.



Kết quả vòng 21 Serie A: Fiorentina 2 - 0 Torino

Hellas Verona 1 - 1 Genoa

Inter 1 - 1 Carpi

Lazio 4 - 1 Chievo Verona

Palermo 4 - 1 Udinese

Sassuolo 0 - 2 Bologna

Sampdoria 2 - 4 SSC Napoli

Juventus 1 - 0 Roma

Frosinone 0 - 0 Atalanta

Empoli 2 - 2 AC Milan

Đức Trường