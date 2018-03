Dzeko đưa AS Roma lọt vào tứ kết Champions League

Xem diễn biến chính trận đấu

Dưới sự chứng kiến của hơn 47.000 khán giả cùng thần tượng Totti tại sân nhà Olimpico, AS Roma đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của đối thủ đến từ Ukraine một cách nhẹ nhàng, dễ chịu và ít đau đớn nhất.

Thua 1-2 trong trận lượt đi tại sân nhà của Donetsk, đội bóng của huấn luyện viên Francesco không muốn lập lại sai lầm đó lần nữa. AS Roma chơi phủ đầu ngay từ khi nhập cuộc bằng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thiên về tấn công. Điều này là hiển nhiên bởi họ phải ghi bàn vào lưới đối phương thì mới có cơ may góp mặt cùng "bảy vị anh hào" khác ở tứ kết Champions League.

Nhưng Roma đụng phải chiến thuật phòng ngự tinh quái của đối thủ. Dưới sự chỉ huy của hậu vệ Ismaily, Shakhtar Donetsk giăng hàng loạt cái bẫy việt vị trước vòng 16,50m của họ và người "dính" nhiều nhất chính là tiền đạo Cengiz Under. Không dưới 5 lần anh bị trọng tài biên căng cờ báo hiệu mắc lỗi việt vị trong vô số những pha lên bóng của đội bóng áo màu bã trầu.

Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn kiên nhẫn tổ chức từng đợt lên bóng, những pha chọc khe tinh xảo vẫn được sử dụng với hy vọng đối phương mắc sai lầm và họ đã thành công.

"Mưa dầm thấm đất", rồi Donetsk cũng chịu không nổi và đến lúc hàng thủ mắc sai lầm. Đó là pha bóng ở phút 52, khi Kevin Strootman tung đường chọc khe tinh tế để Dzeko băng xuống phá sập bẫy việt vị của đối phương, dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Pyatov ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

"Thật là một đêm tuyệt vời đối với tôi, đối với AS Roma và cả câu lạc bộ. Chúng tôi xứng đáng có chiến thắng này. Chúng tôi đã kiên nhẫn bởi biết rằng một bàn thắng cũng đủ đưa đội bóng lọt vào tứ kết. Sau khi ghi được bàn, chúng tôi đã cùng nhau bảo vệ thành quả. Tôi rất tự hào bởi vì chúng tôi đã đánh bại một đội bóng rất mạnh", Dzeko phát biểu trên trang web chính thức của UEFA.

Trong khi đó, huấn luyện viên của Donetsk là Fonseca phân tích: "Không có lý do gì để nói kết quả này công bằng hay không. Chúng tôi đáng ra có thể giải quyết trận đấu ở lượt đi và đến đây với lợi thế lớn hơn. Chúng tôi chơi tuyệt vời ở đây và chỉ mắc một sai lầm. Chúng tôi có 60% thời gian kiểm soát bóng, chỉ có những đội bóng vĩ đại mới có thể làm được những gì chúng tôi đã làm ở đây. Tôi thất vọng với kết quả nhưng tôi hài lòng với cách đội bóng thể hiện ở đây".

Với tổng tỷ số sau hai lượt là 2-2 nhưng AS Roma là đội lọt vào tứ kết Champions League nhờ luật ghi nhiều bàn thắng trên sân khách. AS Roma đã thật sự hồi sinh như lời huyền thoại Totti chúc mừng trên Twitter của ông: "Một kết quả tuyệt vời, một AS Roma tuyệt vời lọt vào danh sách tám đội bóng hay nhất châu Âu".

Trong trận lượt về cùng giờ, Manchester United đã bất ngờ bại trận 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford trước Sevilla và bị loại tức tưởi với tổng tỷ số sau hai lượt là 1-2.

