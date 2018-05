Emre Can sắp kí hợp đồng 5 năm với Juventus

Hợp đồng của Can với Liverpool sẽ chính thức hết hạn vào tháng 6 này và 2 bên đã thống nhất chia tay nhau sau khi The Reds đá xong trận chung kết Champions League gặp Real vào đêm 27/5 tới.

Chuyện Can gia nhập Juve sau khi chia tay Liverpool đã được báo giới Anh và Ý nhắc tới từ nhiều tháng qua. Nhưng phải đến thời điểm hiện tại mọi thứ mới thực sự trở nên rõ ràng.

Theo đó, Can sẽ gia nhập Juve theo dạng chuyển nhượng tự do, kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với quán quân Serie A. Tại Juve, lương dự kiến của Can, cho mùa đầu tiên, là 5 triệu euro/năm. Con số này sẽ giúp Can gia nhập Top 5 cầu thủ hưởng lương cao nhất sân JuveArena.

Liverpool thể hiện đầy ấn tượng trong mùa giải cuối cùng của Can tại Anfield. Nhưng cá nhân tiền vệ người Đức này thì không. Can dính chấn thương hồi tháng Ba và không chơi 1 trận chính thức nào cho "The Reds" kể từ đó.

Chấn thương và việc không được HLV Jurgen Klopp sử dụng thường xuyên trong đội hình chính khiến Can mất luôn cơ hội cùng tuyển Đức dự VCK World Cup 2018. Khả năng Can có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận chung kết Champions League của Liverpool hiện cũng không mấy sáng sủa.

Can gia nhập Liverpool tháng 6.2004 từ Leverkusen, ghi 14 bàn trong 166 lần ra sân dưới màu áo The Reds 4 mùa giải qua.

Để thay thế Can, Liverpool đã nhắm tiền vệ trung tâm Leipzig đang nổi như cồn tại Bundesliga 2 mùa qua, Naby Keita. Dự kiến, Keita sẽ gia nhập Anfied vào đầu tháng Bảy.

Dương Vân