Endless Summer - bài hát chính thức tại Euro 2012

(TNO) Phải chọn lựa trong một thời gian dài và những giai điệu sôi động của bài hát mang tên Endless Summer (tạm dịch: Mùa hè bất tận) đã được chọn làm bài hát chính thức dành cho vòng chung kết Euro 2012.

Ca sỹ Oceana trình bày bài hát chính thức của Euro 2012 Endless Summer - Ảnh: AFP

Chính vì vòng chung kết Euro 2012 đăng cai ở hai quốc gia khác nhau cho nên thời gian đầu đã xuất hiện khá nhiều bài hát và "ai" cũng cho rằng mình là bài hát chính thức cho giải vô địch châu Âu 2012.

Đếm chừng có khoảng 5-6 bài hát khác nhau được giới thiệu là bài hát chính thức tại Euro 2012. Trong số đó, có bài được nước chủ nhà Ukraine thừa nhận và cũng có bài Ba Lan chọn cho riêng mình.

Cũng có những trường hợp rất... buồn cười. Chẳng hạn, như để "PR" cho bài hát của mình, nước chủ nhà Ba Lan đã mời 18 bà lão (nhóm nhạc mang tên Jarzebina), chuyên trị nhạc đồng quê cùng đồng ca bài Koko Euro spoko.

Cũng có trường hợp là dân nghiệp dư nhưng "làm việc" khá bài bản, như trong clip bài hát We say Euro 2012 do các fan Ukraine tung ra.

Còn nữa, những bài như Until the sun goes down, After Goal, Hold On, Norbi... đã được trình lên. Tuy nhiên, tất cả đều "ở lại" với Endless Summer do cô ca sỹ nhạc Pop người Đức Oceana trình bày.

"Tiết tấu sôi động, tươi trẻ... Trên hơn cả là nó giúp quảng bá về hình ảnh của hai quốc gia có lịch sử lâu đời Ba Lan và Ukraine, giới thiệu với cả châu Âu và toàn thế giới về vẻ đẹp, văn hóa, cũng như lòng hiếu khách của con người của hai nước đồng tổ chức này. Nó còn khiến cho người xem có cảm giác rất háo hức chờ đợi Euro 2012...", chính cô ca sỹ da màu Oceana thừa nhận trong lần đầu tiên giới thiệu bài Endless Summer ra công chúng.

