EURO 2016 sẽ không sợ khủng bố

Trước nguy cơ nước Pháp có thể bị hủy quyền đăng cai EURO 2016 sau vụ khủng bố ở Paris hôm 13.11, Trưởng ban tổ chức sự kiện Jacques Lambert khẳng định các biện pháp an ninh sẽ được ưu tiên.

Trưởng ban tổ chức Euro 2016 Jacques Lambert khẳng định chủ nhà Pháp sẽ triệt tiêu âm mưu khủng bố - Ảnh: Reuters

Theo AFP, vào dịp diễn ra Vòng chung kết EURO 2016 khởi tranh từ ngày 10.6 đến ngày 10.7, chủ nhà Pháp dự kiến sẽ đón 1 triệu du khách nước ngoài. Các trận đấu của EURO 2016 sẽ diễn ra tại 10 địa điểm khác, trong đó có những thành phố lớn Paris, Marseille, Bordeaux và Lyon với 2,5 triệu vé sẽ được bán ra ở 23 quốc gia.

Điều này làm dấy lên nỗi lo ngại khủng bố tại sự kiện bóng đá lớn nhất châu Âu vào năm tới sau khi thủ đô Paris trải qua thảm kịch khủng bố khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và 352 người khác bị thương. Đáp lại mối lo ngại trên, ông Lambert tuyên bố ngay cả khi không xảy vụ khủng bố hôm 13.11, an ninh ở EURO 2016 cũng sẽ được ưu tiên hàng đầu. “Đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc EURO 2016 sẽ trở thành mục tiêu của bọn khủng bố”, ông Lambert nói với AFP.

Vị quan chức trên cho biết thêm: “Nguy cơ khủng bố luôn tiềm ẩn ở đất nước chúng tôi trong thời gian gần đây. Cuộc tấn công vào tháng 1 (vụ thảm sát với 11 người bị bắn chết tại trụ sở tạp chí Charlie Hebdo) cho thấy nguy cơ khủng bố càng tăng cao. Nhưng điều đó không làm thay đổi những nguyên tắc cơ bản của khủng bố và chúng tôi chỉ cần đánh giá lại mức độ rủi ro và đưa ra thêm nhiều biện pháp phòng ngừa (cho EURO 2016). Bi kịch đêm thứ sáu là một nguy cơ tương tự”.

Người dân thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân khủng bố ở Paris tại Lãnh sứ quán Pháp tại Los Angeles (Mỹ) - Ảnh: Reuters

Tuy vậy, ông Lambert từ chối nói về các biện pháp an ninh cụ thể mà chỉ cho biết họ sẽ ưu tiên hàng đầu về việc siết chặt an ninh ở sự kiện. “Lo ngại của chúng tôi phải đảm bảo mức độ bảo mật tối đa. Điều quan trọng đối với tôi là những du khách trở về nhà an toàn và khỏe mạnh”, ông Lambert nhấn mạnh.

Tuyên bố của người đứng đầu ban tổ chức EURO 2016 nhằm xoa dịu mối lo ngại giải vô địch châu Âu sẽ rơi vào thảm kịch như Paris hôm 13.11. Bởi trong thông báo mới nhất, cảnh sát tiết lộ đã kịp thời ngăn chặn 3 tên đánh bom cảm tử vào sân Stade de France trong thời điểm diễn ra trận giao hữu Pháp thắng Đức 2-0. Một trong số 3 tên khủng bố có vé và muốn xâm nhập vào sân nhưng bị chặn lại do có dấu hiệu khả nghi. Sự cản trở của lực lượng an ninh khiến 3 tên khủng bố phải kích nổ bom bên ngoài cổng J và khu vực lân cận khiến sân Stade de France sức chứa 80.000 rung chuyển.

Theo AFP, Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ tổ chức cuộc họp ủy ban an ninh xung quanh việc đăng cai EURO 2016 và sẽ thảo luận thêm những biện pháp siết chặt an ninh khác.

Cuộc thi Marathon Boston 2013 tại Mỹ từng trải qua thảm kịch khủng bố - Ảnh: Reuters

Trong quá khứ, các sự kiện thể thao lớn từng trở thành thảm kịch của những cuộc tấn công khủng bố: làng vận động viên Olympic tại Munich (Đức) từng bị tấn công vào năm 1972; xe buýt chở đội tuyển Togo bị bắn ở Cabinda khi tham dự Cúp vô địch các quốc gia châu Phi 2010 và gần đây nhất là 2 quả bom được kích nổ ở cuộc thi chạy Marathon Boston (Mỹ) vào năm 2013.

