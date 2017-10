Europa League: Chelsea đơn độc vào bán kết

(TNO) Rạng sáng 12.4 (giờ VN), mặc dù thua 2-3 trên đất Nga trước Rubin Kazan, nhưng Chelsea vẫn giành quyền đi tiếp với chiến thắng bằng tổng tỷ số 5-4 ở cả 2 lượt trận. Còn Tottenham đã dừng bước tại Thụy Sỹ bởi loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trong khi đó, Newcastle xứng đáng bị loại khi đã thể hiện một lối chơi bạc nhược ngay trên sân nhà...

Tottenham (áo trắng) bị loại trên đất Thụy Sỹ - Ảnh: Reuters

Dẫn bàn trước nhưng sau đó phải rượt đuổi tỷ số cho đến tận những phút cuối cùng mới tìm được bàn gỡ hòa 2-2, rõ ràng trận đấu trên đất Thụy Sỹ của Tottenham chứa đựng rất nhiều kịch tính và yếu tố bất ngờ.

Ở trận lượt đi tại White Hart Lane, Tottenham đã có cú lội ngược dòng khá ngoạn mục khi san bằng 2-2 sau khi bị Basel dẫn trước đến 2-0.

Có lẽ đã rút kinh nghiệm chút ít ở trận lượt đi cho nên các học trò HLV Villas Boas đã chơi tưng bừng ngay ở những phút đầu của trận lượt về.

Clint Dempsey đã sớm giúp Tottenham vượt lên dẫn 1-0 ở phút 23, nhưng chỉ 4 phút sau đến lượt Mohamed Salah quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà Basel.

Bước sang hiệp 2 được 4 phút, Alexander Dragovic đã gần như làm "nổ tung" sân St Jakob Park bằng pha ghi bàn đẹp mắt, đưa Basel vượt lên dẫn lại 2-1.



Tiền đạo Adebayor (áo trắng - Tottenham) đã có một trận đấu khá kém cỏi - Ảnh: Reuters

Đáng lý ra Basel đã sớm dứt điểm trận đấu nếu như các chân sút của họ không phí phạm khá nhiều cơ hội ngon ăn, để rồi phải mất thêm nhiều sức cho 2 hiệp phụ và cả trong loạt sút luân lưu, khi Clint Dempsey hoàn tất cú đúp ở phút 82.

Trong 30 phút của 2 hiệp phụ là thời gian chống đỡ vất vả của đội khách đến từ nước Anh. Bởi do chơi thiếu người, Jan Vertonghen nhận thẻ đỏ do phạm lỗi thô bạo, cùng với sự thụ động trong tấn công đã tạo cơ hội cho các cầu thủ Basel thoải mái "bắn phá". Rất may cho Tottenham là thủ môn Brad Friedel đã có 2 hiệp phụ rất xuất sắc.

Tuy nhiên, một kết cục có hậu cho đội chủ nhà đã đến ở những loạt sút luân lưu, khi trên chấm 11m bên phía Tottenham lần lượt Tom Huddlestone và Adebayor đều sút hỏng.

Giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 8-5 (tỷ số của cả 2 lượt chính thức: 4-4), Basel đã xứng đáng góp mặt vào vòng bán kết.



Rubin Kazan (trái) đã khiến cho Chelsea có một trận đấu khá vất vả - Ảnh: AFP

Ở một trận đấu khác rất đáng được chú ý, giữa Rubin Kazan và Chelsea. Đội khách Chelsea đã có sự khởi đầu hết sức thuận lợi khi ngay từ phút thứ 5, từ pha phát bóng dài bên phần sân nhà của Frank Lampard, Fernando Torres đã mở tỷ số bằng cú tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn Rubin Kazan.

Sau bàn thắng sớm, thế trận diễn ra tương đối nhạt nhẽo với rất ít những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của cả hai thủ môn. Trong thế trận này, Rubin Kazan cần tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng những tình huống tấn công của đoàn quân HLV Kurban Berdyev không mấy rõ ràng trong khi Chelsea tỏ ra xuất sắc trong khâu phòng ngự.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Chelsea và tổng tỷ số đã là 4-1 cho đại diện nước Anh. Với kết quả này trong 45 phút đầu tiên, nhiều người đã nghĩ Chelsea sẽ có chiến thắng dễ dàng trên đất Nga.

Bước sang hiệp 2, Rubin Kazan nhanh chóng tràn lên tấn công và họ đã có được thành quả sau những nỗ lực. Phút 51, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Pablo Orbaiz, hậu vệ Ivan Marcano bật cao đánh đầu san bằng tỷ số 1-1.



Victor Moses (phải) ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea - Ảnh: Reuters

Thế nhưng, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu khi 4 phút sau, pha phối hợp đẹp mắt giữa bộ ba Lampard - Raul Ramires - Victor Moses đã được cầu thủ người Nigeria kết thúc hoàn hảo với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách Chelsea.

Song, tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ Rubin Kazan vẫn suy giảm. Phút 62, từ pha tạt bóng của Cristian Ansaldi bên hành lang cánh trái đã tạo điều kiện cho Gokdeniz Karadeniz bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng này, Rubin Kazan càng thi đấu đầy nỗ lực hơn. Phút 75, đội bóng Nga đã được hưởng một quả penalty sau khi hậu vệ Cesar Azpilicueta phạm lỗi với tiền đạo đội nhà trong vòng cấm. Tiền đạo Bebras Natcho dễ dàng hạ gục Petr Cech đưa Rubin Kazan vượt lên dẫn 3-2.

Mặc dù vậy, những phút còn lại không đủ để Rubin Kazan có cơ hội làm nên cuộc ngược dòng trước Chelsea. Thất bại 2-3 trên sân của Rubin Kazan nhưng nhờ chiến thắng 3-1 trong trận lượt đi và tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-4 đã giúp Chelsea đoạt vé vào bán kết.



Newcastle (phải) bị loại khỏi tứ kết do không thể lật ngược tình thế trong trận lượt về - Ảnh: Reuters

Chelsea gặp nhiều vất vả nhưng cũng đạt được mục đích, trong khi một đại diện khác của Bóng đá Anh là Newcastle lại không được như ý muốn.

Được thi đấu trên sân nhà và lại có bàn mở tỷ số trước, nhưng đội chủ sân St James' Park đã để cho Benfica gỡ hòa 1-1 ngay ở phút cuối cùng và qua đó thắng chung cuộc bằng tỷ số 4-2.

Papiss Cisse là người mở tỷ số cho Newcastle ở phút 71 và Ecuardo Salvio gỡ hòa cho đội bóng của Bồ Đào Nha ở phút 90.

Kết quả Rubin Kazan 3-2 Chelsea (4-5)* Newcastle 1-1 Benfica (2-4) Lazio 1-1 Fenerbahce (1-3) Basel 2-2 Tottenham (tỷ số luân lưu: 4-1; chung cuộc: 8-5) * In đậm là đội giành quyền vào bán kết - Trong ngoặc là tỷ số chung cuộc

Lĩnh Nam