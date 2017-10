Europa League: Liverpool hụt ăn phút cuối!

* Hoãn trận Ironi Kiryat Shmona - Bilbao do đánh bom xe bus Trước chuyến làm khách đến sân Kiryat Shmona của Ironi Kiryat Shmona (Israel), đương kim á quân Athletic Bilbao đã đệ trình lên Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) yêu cầu hoãn trận đấu do vụ đánh bom xe bus tại Israel đã khiến ít nhất 24 người bị thương. Yêu cầu của Bilbao đã được chấp thuận ngay vì UEFA không thể đảm bảo được an toàn cho các cầu thủ nếu trận đấu diễn ra.

Hiện trường vụ đánh bom xe bus - Ảnh: Reuters “Chúng tôi đã liên lạc với Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Tel Aviv trong những ngày qua và quan chức của UEFA để hiểu rõ hơn về tình hình và tìm hiểu liệu sự an toàn của chúng tôi có được đảm bảo. Cho đến ngày hôm nay mọi việc đã ở trong tầm kiểm soát nhưng vụ đánh bom bất ngờ đã thay đổi tình thế. Chúng tôi phải liên lạc với ban tổ chức một lần nữa và quyết định hoãn trận đấu vì lý do an ninh”, chủ tịch của Bilbao Josu Urrutia cho biết. Theo dự kiến, trận đấu này sẽ được tổ chức lại vào tuần tới nhưng thời gian và địa điểm cụ thể chưa được ấn định.