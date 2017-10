Everton đáng gờm

Các ứng cử viên vô địch giải Ngoại hạng Anh giờ phải nhìn Everton bằng cặp mắt hết sức dè chừng, sau khi đội bóng của HLV Roberto Martinez có trận bất bại thứ 10.



Everton (áo sậm) đang khiến cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh trở nên kịch tính hơn bao giờ hết - Ảnh: AFP

Rạng sáng qua, Everton hạ gục Swansea 2-1 trên sân khách Liberty nhờ 2 bàn thắng của Seamus Coleman và tài năng trẻ Ross Barkley. Với chiến thắng này, Everton đã phả hơi nóng ngay sau gáy Man.City với cách biệt chỉ thua 1 điểm, và 2 điểm so với Liverpool (lần lượt 34 điểm so với 35 và 36). Điều đặc biệt hơn, tính từ đầu mùa giải đến giờ, riêng ở đấu trường Ngoại hạng Anh, Everton chỉ thua đúng 1 trận (trước Man.City 1-3). Hiện ở các giải vô địch quốc gia tại châu Âu, chỉ có AS Roma (Serie A, Ý) và Bayern Munich (Bundesliga, Đức) là đang giữ kỷ lục bất bại.

Tính như vậy để thấy, hoàn toàn có thể xếp Everton vào nhóm ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, thay vì chỉ là “ngựa ô” như trước. Trên thực tế, phong độ ổn định của Everton đã nói lên tất cả. Không chỉ chơi tốt ở sân nhà với 5 thắng, 3 hòa và chưa thua trận nào, trên sân khách Everton cũng đạt thành tích tốt với 4 thắng, 4 hòa và 1 thua. Everton đã hạ gục 2 ứng cử viên vô địch là Chelsea và M.U (cùng tỷ số 1-0), thủ hòa Tottenham (0-0), Liverpool (3-3) và Arsenal (1-1).

So với triều đại gần 11 năm của HLV David Moyes, HLV hiện nay Martinez chỉ qua gần phân nửa mùa giải đầu tiên đã giúp Everton thay đổi quá nhiều với lối chơi chắc chắn, biến hóa và rất khó bị đánh bại. Điều này gây nhiều ngạc nhiên, vì đầu mùa Everton tưởng sẽ suy yếu khi chia tay 2 nhân vật quan trọng nhất của mình là HLV Moyes và tiền vệ Fellaini gia nhập M.U. Thế nhưng, Martinez đã mang đến luồng gió mới với các tài năng trẻ măng như Barkley 20 tuổi, Deulofeu 19 tuổi mượn từ Barcelona, hậu vệ Oviedo người Costa Rica, cùng Lukaku mượn từ Chelsea và Barry mượn từ Man.City.

Giữa lúc báo chí Anh đang suy đoán Liverpool, Man.City, Arsenal hay Chelsea sẽ vô địch lượt đi, thì Everton đang âm thầm bứt lên và hoàn toàn có thể làm đảo lộn mọi dự đoán. Lịch đấu trong 3 trận sắp tới của Everton rất thuận lợi để có thể gây ngỡ ngàng cho các ông lớn.

Xem ra, nếu giữ được đà tiến như hiện nay, đội quân của HLV Martinez có khả năng sẽ làm nên chuyện chẳng ai dám nghĩ: vô địch lượt đi giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Giang Lao

>> Everton - Liverpool: Cuộc chiến khốc liệt!

>> Everton gục ngã thảm hại trên sân Etihad

>> Ngựa ô Everton

>> Everton 1-0 Chelsea: Jose Mourinho trách học trò