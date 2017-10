Fabregas chói sáng

Trên sân nhà Emirates, Arsenal luôn chơi tưng bừng và một lần nữa họ lập lại chiến thắng với 6 bàn không gỡ hệt như trận đại thắng Blackpool ở Premier League. Lập công lớn trong trận này chính là tiền vệ Cesc Fabregas. Ngôi sao người Tây Ban Nha này được HLV Arsene Wenger tán dương là “đã bước lên một đẳng cấp mới”. Không chỉ ghi 2 bàn, Fabregas còn dẫn dắt cả đội tới chiến thắng bởi anh luôn truyền cảm hứng và tạo sức ảnh hưởng mang lại sự mạnh mẽ cho lối chơi của Arsenal. Với lối di chuyển thông mình, tầm hoạt động rộng, kỹ thuật giữ bóng điêu luyện và những pha kiến thiết đẹp mắt như “dọn cỗ” cho đồng đội, Fabregas đã tạo nên một đêm bùng nổ. Nhờ đó Arshavin, Carlos Vela (ghi 2 bàn) và Chamakh đã lần lượt lập công cho Arsenal. Ngay cả HLV Domingos Paciencia của Braga cũng thừa nhận: “Một mình Fabregas thôi cũng đủ xé toạc hàng thủ của chúng tôi. Đó là một ngòi nổ quá sức lợi hại mà chúng tôi không thể ngăn ngừa được”.

Dù vậy sau trận đấu, ông Wenger cũng cố gắng nói “cứng” trong việc giữ chân Fabregas “Fabregas sẽ tiếp tục gắn bó cùng chúng tôi. Anh ấy không quay về TBN như đồn đại đâu. Chắc chắn anh ấy sẽ tiếp tục cùng với Arsenal hướng tới mục tiêu chinh phục Premier League và Champions League mùa này”.

Bảng E: Bayern Munich - AS Roma 2-0; CFR Cluj - Basel 2-1 Bảng F: O.Marseille - Spartak Moscow 0-1; Zilina - Chelsea 1-4 Bảng G: AC Milan - Auxerre 2-0; Real Madrid - Ajax Amsterdam 2-0 Bảng H: Arsenal - Braga 6-0; Shakhtar Donetsk - Partizan Belgrade 1-0.

Một đại diện khác của Anh là Chelsea không mấy khó khăn đánh bại đối thủ ít tên tuổi MSK Zilina của Slovakia ngay trên sân khách với tỷ số 4-1. Anelka ghi cú đúp, và sau các bàn thắng tiền đạo này đã có hành động ăn mừng chế giễu LĐBĐ Pháp khi bắt chéo tay lại. Các bàn còn lại của Chelsea do Essien và Sturridge ghi.

Real, Milan lấy lại niềm tin

Ở bảng G “tử thần”, 2 đại gia AC Milan và Real Madrid đã cởi bỏ được áp lực từ dư luận sau khi có được trận thắng thuyết phục. Real của HLV Jose Mourinho đã trình diễn bộ mặt mới tươi tắn hơn bằng lối đá tấn công rực lửa, áp đảo đối thủ Ajax Amsterdam trên mọi phương diện với gần 35 cơ hội, 14 cú dứt điểm trúng khung thành khiến HLV Martin Jol của Ajax còn so sánh “đó như là đội đàn ông đấu với đội trẻ con”. Nhưng rốt cuộc, Real chỉ thắng có 2-0 với 1 bàn nhờ đá phản lưới nhà của đối phương và 1 bàn do Higuain ghi. Tuy thế, HLV Mourinho không lấy đó làm lo lắng: “Các bàn thắng rồi sẽ đến nhiều hơn. Một số cầu thủ trên hàng công của chúng tôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, và khi đã có sự ăn ý họ sẽ chơi tốt hơn”. Thực ra, có lẽ ông Mourinho nói như vậy là muốn làm giảm áp lực lên siêu sao Cristiano Ronaldo, cầu thủ đã có thêm một trận đấu đáng thất vọng nữa vì không thể hiện đúng đẳng cấp, phung phí nhiều cơ hội ghi bàn. May mà Real còn có một tiền vệ trẻ khác là Mesut Ozil đã chơi xuất sắc để cáng đáng vai trò tổ chức.

Tương tự, AC Milan thắng dễ Auxerre 2-0 như để khẳng định trận thua ở Serie A trước Cesena chỉ là một tai nạn. Điều đáng nói là cả hai bàn thắng đều do trung phong Zlatan Ibrahimovic ghi.

Lịch trực tiếp bóng đá cuối tuần Giải Anh: Ngày 18.9: Stoke City - West Ham (18 giờ 45), Everton - Newcastle (21 giờ), Tottenham - Wolverhampton (21 giờ), Wigan - Man.City (21 giờ), Sunderland - Arsenal (23 giờ 30) đều trực tiếp trên HTV Hà Nội, HTV2, Bóng đá TV, Thể thao TV, SCTV15, VTC-HD. Ngày 19.9: M.U - Liverpool (19 giờ 30), Chelsea - Blackpool (22 giờ) đều trên K+. Giải Đức: Ngày 18.9: Eintracht Frakfurt - SC Freiburg (1 giờ 30), Bayern Munich - FC Koln (20 giờ 30). Ngày 19.9: St Pauli - Hamburg (20 giờ 30), Schalke 04 - Borussia Dortmund (22 giờ 30) trên Bóng đá TV, Thể thao TV, VTC-HD, VTC-IPTV. Giải Ý: Ngày 18.9: Fiorentina - Lazio (23 giờ). Ngày 19.9: AC Milan - Catania 91 giờ 45), Bari - Calgiari (17 giờ), AS Roma - Bologna (20 giờ), Palermo - Inter Milan (20 giờ) đều trên K+. Giải Tây Ban Nha: Ngày 18.9 Mallorca - Osasuna (23 giờ). Ngày 19.9: Real Sociedad - Real Madrid (3 giờ), Hercules - Valencia (22 giờ). Ngày 20.9: Atlectico Madrid - Barcelona (0 giờ) đều trên K+. T.K

Giang Lao