Falcao: M.U đã đánh bạc khi chiêu mộ tôi!

(TNO) Tiền đạo người Colombia Radamel Falcao thừa nhận lãnh đạo CLB M.U đã mạo hiểm khi chiêu mộ anh.

Radamel Falcao đã ghi bàn thắng đầu tiên cho M.U vào cuối tuần trước - Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên trang Onda Cero, Falcao nói: “M.U đã đánh bạc khi chiêu mộ tôi. Quả thật là rất khó làm điều đó. Đó là một năm khó khăn của tôi, không chỉ với sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Chấn thương đầu gối đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, không chỉ trong bóng đá, nhưng cũng giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều".

Trước khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford, Falcao đã trải qua 8 tháng dưỡng thương đầu gối và chỉ trở lại thi đấu 1 vài trận cho AS Monaco trước khi sang sân Old Trafford.

Đúng vào những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014, M.U khiến cổ động viên bóng đá khắp thế giới thực sự sốc khi chiêu mộ thành công Radamel Falcao từ AS Monaco theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Bên cạnh đó, hợp đồng cho mượn của M.U và AS Monaco còn có điều khoản: nếu mua đứt Falcao vào hè tới, M.U sẽ phải chi ra khoảng 52 triệu bảng cho đội bóng Pháp và mức lương Falcao sẽ nhận vào khoảng 280.000 bảng/tuần.

Ở trận thắng Everton cuối tuần trước Falcao đã có bàn thắng đầu tiên cho M.U.

Lĩnh Nam

