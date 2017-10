Fan M.U ‘đưa’ Mourinho tới Old Tranfford

M.U (áo đỏ) vừa có trận đấu hay nhất trong mùa này nhưng vẫn không thể thắng Chelsea - Ảnh: Reuters M.U (áo đỏ) vừa có trận đấu hay nhất trong mùa này nhưng vẫn không thể thắng Chelsea - Ảnh: Reuters

Trong trận gặp Chelsea vào rạng sáng nay (29.12, giờ VN), các CĐV trên sân Old Tranfford là tâm điểm của sự chú ý. Dù HLV người Hà Lan vẫn còn nắm quyền quản lý đội bóng nhưng trên hàng ghế khán giả, nhiều biểu ngữ yêu cầu ông thôi việc được giăng lên. Đặc biệt, khăn choàng, băng rôn được bày bán tại sân Old Tranfford còn in hình Mourinho như thể “người đặc biệt” đã chính thức trở thành HLV của “Quỷ đỏ”.