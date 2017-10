FIFA áp dụng luật đá 11 m kiểu mới tại World Cup U.20

Nếu như công nghệ “trợ lý trọng tài video” sẽ trợ giúp cho trọng tài chính trên sân xem lại để xử lý chính xác các tình huống gây tranh cãi liên quan tới bàn thắng, phạt đền 11m, việt vị và các tình huống khác, thì đến vòng đấu knock-out, FIFA sẽ áp dụng thêm các luật mới tại kỳ World Cup U.20 lần này. Đó là cho thay thêm cầu thủ thứ 4 ở hiệp đấu phụ, nếu sau 90 phút chính thức cả 2 đội đều hòa và phải đá thêm hai hiệp phụ.

Như vậy, ngoài 3 cầu thủ được thay theo quy định lâu nay, việc được thay cầu thủ thứ 4 sẽ giúp các đội thi đấu sung mãn hơn, cũng như sẽ có thêm ý đồ toan tính về mặt nhân lực khi thi đấu.

Tiếp đó, nếu đá các hiệp phụ vẫn hòa và phải đá luân lưu 11 m để phân định thắng thua, thì sẽ đá theo luật 11 m mới được gọi là “ABBA” mà FIFA đã áp dụng thử nghiệm ở giải U.17 châu Âu mới đây.

Trước đây, luật đá 11 m là sút lần lượt sau khi bốc thăm may rủi cho đội được đá trước. Cách đá này, đội nào may mắn bốc thăm được đá trước sẽ có xác suất thắng nhiều hơn do tâm lý ổn hơn đội sút sau.

Tuy nhiên, luật đá 11 m mới “ABBA” sẽ công bằng cho 2 đội, và giống như kiểu đánh tie-break trong môn quần vợt, tức là đội A bốc thăm được đá trước thì đến đội B thực hiện hai lần liên tiếp trước khi trở lại với lượt sút của đội A. Sau 5 lượt sút vẫn hòa, thì 2 đội vẫn xoay vòng đá từng lượt cho đến khi xác định đội thắng.

Cách đá 11 m “ABBA” vừa được sử dụng trong trận bán kết giải U.17 châu Âu hôm 16.5 giữa đội Tây Ban Nha và Đức. Sau khi hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính thức, hai đội đá 11 m kiểu “ABBA” để phân định thắng thua. Kết quả Tây Ban Nha thắng 4-2, sau các loạt sút rất hấp dẫn so với cách đá cũ.

