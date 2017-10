FIFA chỉ trích chính phủ Ai Cập

Chủ tịch FIFA Sep Blatter đang tham dự một đại hội bất thường của LĐBĐ Nam Mỹ đã phát biểu rằng FIFA rất lo lắng trước tình hình ngày càng xấu của bóng đá Ai Cập và khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp cứng rắn để giúp bóng đá Ai Cập phục hồi.

Ông Blatter cũng chỉ trích việc chính phủ Ai Cập đã can thiệp quá sâu vào LĐBĐ nước này khi sa thải toàn bộ hội đồng quản trị của tổ chức xã hội này sau vụ bạo loạn bóng đá ở Port Said. Vị Chủ tịch FIFA cũng thông báo sắp tới FIFA sẽ tiến hành sửa đổi quy chế nhằm siết chặt hơn nữa việc không chấp nhận sự can thiệp của chính quyền đối với bóng đá.

Hôm qua, các cuộc đụng độ giữa CĐV và cảnh sát sau vụ bạo loạn đẫm máu ở Port Said hôm 1.2 vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hàng chục ngàn người ở nhiều thành phố của Ai Cập tiếp tục đổ xuống đường phản ứng lực lượng an ninh bất chấp bị trấn áp.

N.Khoa