FIFA Club World Cup: Thời cơ của ‘huyền thoại may mắn’ Zidane

Kết năm hoàn hảo



Năm 2016 có lẽ sẽ là quãng thời gian khó quên của Zidane cùng Real Madrid. Từ khi bất ngờ lên nắm quyền thay Rafael Benitez từ tháng 1, Zidane không tạo quá nhiều sự thay đổi về mặt con người, chiến thuật, theo đánh giá của báo chí Tây Ban Nha và quốc tế. Tuy nhiên xét ở mặt thành tích, cựu danh thủ người Pháp thực sự khiến các đồng nghiệp ghen tị.



Khởi đầu tuyệt vời của Zidane chính là chiếc cúp Champions League hồi tháng 5, sau khi vượt qua Atletico Madrid ở trận chung kết. Thành quả này đưa Zizou vào lịch sử Real, trở thành cầu thủ thứ 7 của đội vô địch Champions League cả trong tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Trong những ngày qua, những lời xì xầm về “cái may” của Real và Zidane tiếp tục xuất hiện. Năm 2016 khá đẹp của tập thể này cũng được thể hiện qua lá thăm vòng knock-out Champions League gặp Napoli.



Tờ Sport (Tây Ban Nha) hôm 13.12 cho biết, thành công của Real đang khiến các đối thủ của họ ở Barcelona tức tối. Buổi tập của Barca ngày 12.12 ghi nhận những lời bàn tán, giễu cợt kết quả bốc thăm của Real tiếp diễn. Trung vệ Gerard Pique là người đùa rằng, trận Real - Napoli mới là khoảnh khắc được kỳ vọng hơn điều gì hết. Kể cả nhân viên khác tại Barca cũng khẳng định Napoli là đối thủ dễ ăn nhất cho Real.



Trong 3 mùa bóng qua, Real đã giành 2 chức vô địch Champions League. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã may mắn khi chỉ đụng những đối thủ nhỏ.



Ngoài việc xoay vòng cầu thủ hết sức tài tình và nâng tầm cho Lucas Vasquez, Zidane hầu như không thay đổi chiến thuật của Real. Tuy nhiên, HLV sinh năm 1972 này lại thể hiện dấu ấn trên thành tích. Ông mới chỉ thua 2 trận trên ghế chỉ đạo đội bóng, giành 38 chiến thắng và 11 trận hòa trong 51 lần cầm quân Real tới nay. Tỷ lệ chiến thắng của Real cực kỳ ấn tượng: 74,51%.



Có thể thấy, một số kết quả giành được trong chuỗi thành tích này rất chật vật. Lấy ví dụ, Sergio Ramos đã hai lần liên tục giải cứu Real bằng những pha đánh đầu kinh điển vào lưới Barcelona (1-1) và Deportivo (3-2) trong hai trận gần nhất.

Cựu sao M.U Terry Gibson trong một phỏng vấn gần đây khẳng định Zidane không phải là kẻ ăn may. Ông khẳng định với “chỉ” một đội hình ngôi sao cho 51 trận qua, Zidane đã thể hiện tài năng bằng việc lựa chọn cầu thủ thích hợp cho nhiều trận đấu mà vẫn đảm bảo kết quả.“Có rất nhiều sự kiện Real Madrid cho thấy họ không ăn may, nhưng bàn thắng muộn của Ramos cũng không hề may mắn. Zidane chỉ thua 2 trận trên 50 trận tổng cộng, nên đó chính xác không phải một khởi đầu tệ hại trong lần đầu cầm quân, đặc biệt sau khi nắm quyền từ tình trạng ở Real lúc trước (phải sa thải Rafa giữa đường)”, Sky Sports ngày 12.12 dẫn lời ông Gibson.Thực tế Zidane đã phải đối phó với tình trạng chấn thương, và cũng phải giữ thể lực cho các trụ cột như Ronaldo, Benzema, Bale... Ở trận gặp Barca, Real thiếu Bale và Kroos, trong khi Casemiro mới trở lại. Ở trận gặp Deportivo, Zidane chơi liều khi cất luôn bộ ba Ronaldo - Benzema - Bale cùng Marcelo, Carvajal... Nhưng những cầu thủ trẻ Real như Asensio, hay Ignacio, Vazquez... đều chơi rất tốt khi được tạo cơ hội.“Ông ấy may mắn khi thành công vào cuối tuần qua, và tôi nghĩ những sự lựa chọn đội hình này hơi lạ kỳ. Tôi có một chút ngạc nhiên khi ông ta mạo hiểm, mặc dù tôi thích việc ông ấy tin tưởng các cầu thủ dự bị vẫn đủ chất lượng để hoàn tất công việc. Và họ đã thực sự làm tốt”, Gibson nói thêm.Nếu vô địch FIFA Club World Cup 2016, Real sẽ hoàn tất đợt “gom danh hiệu” từ các giải đấu cúp quốc tế. Đó chỉ là một điểm cộng nữa cho Zidane mà thôi.Nhật Bản là nơi có rất đông người hâm mộ Real, đặc biệt khi “Kền kền trắng” đã vô địch năm 1998 và 2002 tại giải đấu tương tự ở xứ hoa anh đào.