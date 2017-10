FIFA công bố bài hát chính thức World Cup

Đó là bài hát có tên We Are One (Ola Ola), do 3 ca sĩ nổi tiếng là rapper người Mỹ gốc Cuba - Pitbull, nữ ngôi sao ca nhạc người Mỹ gốc Puerto Rico, Jennifer Lopez và đại diện nước chủ nhà, nữ giám khảo của chương trình The Voice (phiên bản Brazil) - Claudia Leitte tham gia trình diễn.

Rapper Pitbull (trái) và ca sĩ Claudia Leitte - Ảnh: FIFA.com Theo Tổng thư ký FIFA - ông Jerome Valcke, bài hát trên mang đậm chất Nam Mỹ, tiếp nối thành công sau bài hát Waka Waka do nữ ca sĩ Shakira (bạn gái của trung vệ Pique, tuyển Tây Ban Nha) trình diễn hồi World Cup 2010. Trước đó, một nghệ sĩ gốc La tinh khác rất thành công với bài hát World Cup là nam ca sĩ Ricky Martin với The Cup of Life (La Copa de la Vida) ở World Cup 1998 tại Pháp.

