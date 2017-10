FIFA công bố giá vé World Cup 2014

Giá vé chính thức sẽ từ 90 - 990 USD/vé, trong đó ngoài trận khai mạc ở Sao Paolo vào ngày 12.6 có giá 220 USD (vé hạng sang loại 1 có giá 495 USD), vé rẻ nhất xem 47 trận đấu vòng bảng có giá 90 USD, còn vé loại 1 là 175 USD. Đối với trận chung kết trên sân Macarana vào ngày 13.7, giá vé từ 440 - 990 USD/vé.

Riêng sinh viên, người thu nhập thấp và người già ở Brazil sẽ có cơ hội mua được khoảng 400.000 vé giảm giá là 15 USD/vé. Tính trung bình giá vé ở World Cup 2014 cao hơn 10% so với sự kiện này diễn ra ở Nam Phi vào năm 2010. Giá vé công bố lần này nhận được sự đồng thuận từ phía chính phủ Brazil nhưng vẫn quá cao so với phần lớn người Brazil do mức thu nhập bình quân trên đầu người ở đất nước này chỉ khoảng 340 USD/tháng. Bên cạnh đó, FIFA còn dành 450.000 vé cho các doanh nghiệp và nhà tài trợ.

Vé sẽ được mở bán vào ngày 20.8 trên website của FIFA (fifa.com), trong đó, một người có thể mua tối đa 4 vé cho 1 trận đấu.

Nguyên Khoa

