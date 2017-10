FIFA đau đầu với kèn Vuvuzela

Vuvuzela, chiếc kèn truyền thống của các CĐV Nam Phi, đang bị FIFA đặt vào tầm ngắm sau khi một nghiên cứu mới đây cho biết tiếng ồn do những chiếc kèn bằng nhựa này phát ra ở các SVĐ có thể gây tổn thương cho thính giác của mọi người xung quanh.

Nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư De Wet Swanepoel thuộc đại học Pretoria (Nam Phi) và tiến sỹ James Hall của đại học Florida (Mỹ). Theo nghiên cứu, 11 khán giả ở SVĐ được kiểm tra sau khi theo dõi một trận đấu ở SVĐ có sức chứa 30.000 chỗ ngồi tại Nam Phi đã có biểu hiện suy giảm thính giác. Dù những biểu hiện này chỉ là tạm thời song việc chịu đựng trong một thời gian dài sẽ dẫn đến những tổn hại vĩnh viễn. “Nếu bạn phải nghe tiếng ồn này trong 10 hoặc 15 phút liên tục, bạn sẽ đứng trước nguy cơ suy giảm thính giác”, giáo sư Swanepoel nói với Reuters.

Trong môi trường làm việc ở Nam Phi, cường độ tiếng ồn tối đa cho phép là 85 decibel. Song nghiên cứu đo được cường độ âm thanh ở SVĐ 30.000 chỗ ngồi nói trên là hơn 100 decibel và có lúc tăng lên đến 131 decibel. Trận đấu khai mạc của nước chủ nhà Nam Phi sẽ diễn ra ở SVĐ Soccer City có sức chứa 90.000 người. Vì vậy, nhóm nghiên cứu khuyên các khán giả hãy đem theo một cái nút bịt tai khi đến SVĐ.

Kể từ khi xuất hiện trước mặt khán giả toàn cầu tại Confederation Cup vào năm ngoái, kèn Vuvuzela đã trở thành mục tiêu chỉ trích của rất nhiều người. Giới truyền thông lên án nó gây cản trở cho việc tác nghiệp của họ. Còn các HLV thì than phiền họ không thể liên lạc với cầu thủ do tiếng ồn chói tai của loại kèn này. Tiền vệ Xabi Alonso của Tây Ban Nha, một trong những đội tham dự Confederation Cup khi đó, đã kêu gọi FIFA cấm các CĐV mang loại kèn Vuvuzela đến sân. Tuy nhiên, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã bác bỏ với lý do đó là một phần văn hóa của Nam Phi và mang lại không khí náo nhiệt cho các trận đấu ở đây.

Với kết quả nghiên cứu nói trên, FIFA không còn mạnh miệng trong việc bảo vệ chiếc kèn này nữa. Tổng giám đốc FIFA Jerome Valcke mới đây tiết lộ họ đang phân vân không biết có nên phát cho các CĐV nút bịt tai khi đến SVĐ hay không. Song nếu việc này diễn ra thì rõ ràng đó chỉ là một hạ sách. Thế nên FIFA sẽ chờ xem trận đấu khai mạc giữa Nam Phi và Mexico diễn ra như thế nào mới đưa quyết định cuối cùng. Không loại trừ khả năng Vuvuzela sẽ bị cấm tại World Cup, và điều này chắc chắn sẽ gây nên một làn sóng phẫn nộ từ các CĐV Nam Phi. Từ lâu, kèn Vuvuzela đã là một đặc trưng không thể thiếu trong các trận đấu bóng đá ở Nam Phi. Nó cũng đem đến cho tuyển Nam Phi một lợi thế bởi ít nhiều họ đã quen thi đấu dưới tiếng ồn chói tai do nó phát ra.

Trong khi đó, dưới một góc độ khác, giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức World Cup của Nam Phi, Danny Jordaan, cảnh báo chiếc kèn sẽ bị cấm nếu nó được sử dụng làm phương tiện để gây bạo lực. Jordaan nói với hãng thông tấn SAPA của Nam Phi: “Nếu Vuvuzela được ném xuống sân trong bất kỳ trận đấu nào, nó sẽ bị cấm trong tất cả các trận đấu sau đó”. Dù ủng hộ sự xuất hiện của chiếc kèn Vuvuzela song Jordaan cũng lo ngại rằng nó sẽ phá vỡ những giây phút cần sự tôn nghiêm như lúc hát quốc ca. Ông kêu gọi các CĐV hãy cố gắng kiềm chế mình khi mang kèn đến SVĐ.

Phát biểu về kèn Vuvuzela



Ủng hộ:



Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: “Đó là văn hóa châu Phi, chúng ta đang ở châu Phi và phải để họ thể hiện văn hóa của mình. Đừng nên Âu hóa một kỳ World Cup của châu Phi”.



HLV tuyển Nam Phi Carlos Alberto Parreira: “Chúng tôi muốn củng cố lợi thế đó. Chúng tôi muốn nó càng to hơn nữa”.



Một CĐV Nam Phi: “Chúng tôi gây hứng khởi cho các cầu thủ. Đó là cách của chúng tôi và họ phải chấp nhận nó. Nếu ai đó phản đối hãy ra về”.



Trưởng ban tổ chức Danny Jordaan: “Họ phải thể hiện kỷ luật, chẳng hạn như không được thổi lúc quốc thiều vang lên hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng khi các quan chức, tổng thống và nhà vua được giới thiệu với các CĐV”.



Phản đối:



Bryan Robson, HLV tuyển Thái Lan, đối thủ của Nam Phi trong trận giao hữu vào tháng trước: “Rất khó để liên lạc với các cầu thủ. Tôi nghĩ tiếng ồn của Vuvuzela sẽ là một lợi thế lớn cho Nam Phi tại World Cup. Đó là điều các đối thủ của Nam Phi sẽ phải vượt qua”.



Bình luận viên của BBC, cựu cầu thủ Arsenal Lee Dixon: “Tiếng ồn của nó làm người ta muốn phát khùng”.



Tiền vệ Xabi Alonso của Tây Ban Nha: Tôi nghĩ nó nên bị cấm. Rất khó để các cầu thủ có thể tập trung và liên lạc với nhau”.

Sơn Duân