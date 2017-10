FIFA điều tra vụ tố cáo của cựu Chủ tịch FA

Theo Triesman, việc hối lộ nhằm giúp các đội bóng khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ, châu Á có lợi thế tại World Cup, để các nước này sau đó sẽ ủng hộ quyền đăng cai World Cup cho Nga hoặc Tây Ban Nha. Trước đó, Lord Triesman đã lén lút quan hệ với trợ lý Melissa, sau đó những lời tố cáo của vị chủ tịch đã bị Melissa ghi âm và gửi cho tờ The Mail on Sunday. Ngay khi thông tin trên bị phát tán, Triesman đã xin từ chức Chủ tịch Ủy ban Vận động đăng cai World Cup 2018 và Chủ tịch FA sau khi chịu quá nhiều áp lực từ dư luận do dính vào vụ tai tiếng tình ái với Melissa.

Trong một tuyên bố, FIFA hôm qua cho hay sẽ xem xét lại những lời tố cáo của Triesman để có hướng xử lý. Trong khi đó, phía FA liên tục lên tiếng vấn đề trên không ảnh hưởng gì đến cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2020 của Anh.

Tây Nguyên