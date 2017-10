FIFA lại đụng độ chính quyền

Đầu tháng 3.2001, FIFA ra lệnh cấm đội tuyển Guinea thi đấu quốc tế sau khi chính quyền nước này giải tán LĐBĐ Guinea và thay bằng bộ máy mới do thành tích thi đấu nghèo nàn của đội tuyển trước đó.



Tháng 11.2006, FIFA cấm đội tuyển Kenya thi đấu quốc tế sau khi Bộ trưởng Thể thao nước này, Maina Kamanda, ra lệnh giải tán LĐBĐ Kenya (KFF) và thay bằng bộ máy mới do chính phủ chỉ định. Lệnh cấm này được dỡ bỏ vào ngày 26.3.2007.



Tháng 5.2008, FIFA ra lệnh cấm tuyển Iraq thi đấu quốc tế sau khi chính phủ nước này giải tán LĐBĐ. Lệnh cấm được dỡ bỏ vài ngày sau đó sau khi chính phủ Iraq hứa sẽ không can thiệp vào công việc của LĐ. Đến ngày 21.11.2009, FIFA một lần nữa cấm Iraq thi đấu quốc tế. Lần này do Ủy ban Olympic Iraq ra lệnh giải tán LĐBĐ nước này (lấy cớ có bê bối tài chính) và không chịu tổ chức bầu cử chủ tịch LĐ theo đúng thời hạn. Lệnh cấm này được dỡ bỏ vào tháng 3.2010.



Ngày 25.11.2008, FIFA cấm Peru thi đấu quốc tế vì Bộ Thể thao nước này không công nhận ông Manuel Burga làm chủ tịch LĐBĐ Peru (FPF) sau cuộc bầu cử do FPF tổ chức. Lệnh cấm sau đó được dỡ bỏ vào ngày 22.12.2008.