FIFA phạt Hồng Kông vì CĐV “huýt sáo” lúc cử Quốc ca Trung Quốc

Trận đấu trên diễn ra vào ngày 10.9 trên sân Hồng Kông và đội chủ nhà thua Iran với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, sự cố trên cùng với bất ổn an ninh do biểu tình ở Hồng Kông chính là một trong những hoạt động thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận bóng đá.

Sau khi xem xét hành động trên, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã quyết định phạt HKFA số tiền 13.700 euro, đồng thời khiển trách người hâm mộ Hồng Kông vì “gây rối trong lúc cử Quốc ca; sử dụng đồ vật để truyền tải thông điệp không phù hợp trong các sự kiện thể thao”.

Theo AFP, Hồng Kông có một đội tuyển bóng đá độc lập nhưng vì đây là khu vực hành chính của Trung Quốc, nên Quốc ca Trung Quốc được sử dụng trước các trận đấu quốc tế . Hiện tại, trước tình trạng bất ổn an ninh do các cuộc biểu tình, các trận đấu trên sân nhà của Hồng Kông tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 thuộc bảng C đang gây nhiều mối lo ngại an toàn.