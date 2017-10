FIFA thanh lọc nội bộ

Quyết định được đưa ra hôm thứ Tư sau khi Adamu và Temarii bị triệu tập ra trước Ủy ban đạo đức của FIFA để giải thích về các tố giác. Ủy ban đạo đức của FIFA do chủ tịch Claudio Sulser đứng đầu đã nghiên cứu thước phim dài 90 phút do tờ Sunday Times cung cấp và lắng nghe các giải trình. Hai quan chức cao cấp nói trên sẽ bị cấm can dự vào tất cả hoạt động bóng đá trên thế giới trong vòng 30 ngày cho đến khi Ủy ban đạo đức tiến hành cuộc điều tra thấu đáo. Ủy ban này dự kiến sẽ họp lại vào giữa tháng 11 để đưa ra các quyết định cuối cùng về vụ việc.

Chủ tịch LĐBĐ châu Đại Dương - ông Reynald Temarii Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Phi - ông Amos Adamu. Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, 4 cựu ủy viên điều hành của FIFA dính dáng đến vụ gài bẫy của tờ Sunday Times là Slim Aloulou (Tunisia), Amadou Diakite (Botswana), Ahongalu Fusimalohi (Tonga) và Ismael Bhamjee (Mali) cũng tạm thời bị đình chỉ hoạt động. Ông Sulser phát biểu sau khi công bố quyết định: “Quyết định đình chỉ các quan chức hoàn toàn xác đáng và không cần phải tranh cãi… Chúng tôi sẽ không một chút khoan dung với bất kỳ hành vi xâm phạm quy định đạo đức nào”.

Trong khi đó, chủ tịch FIFA Sepp Blatter mô tả các quyết định là “một ngày buồn của bóng đá”. “Với tư cách chủ tịch FIFA, tôi yêu cầu tất cả thành viên của gia đình FIFA hãy cư xử một cách trung thực, chân thành và tôn trọng vì bóng đá vốn dựa trên nền tảng của kỷ luật, tôn trọng, fair-play và đoàn kết”, Blatter nói.

Tuy nhiên, vị chủ tịch người Thụy Sỹ tỏ ra bất bình với những ý kiến cho rằng FIFA là một tổ chức tham nhũng. Ông nói tiếp: “Tôi hơi ngạc nhiên khi bạn hỏi FIFA có tham nhũng không? FIFA thực tế là một tổ chức rất được tín nhiệm trong thế giới thể thao, hãy để chúng tôi thực thi nhiệm vụ, làm rõ tình huống này và mang lại lòng tin cho bóng đá. Xã hội của chúng ta đầy rẫy những điều xấu xa và nó hiện diện cả trong bóng đá. Chúng tôi phải chiến đấu cho sự công bằng. Hãy tin chúng tôi và các bạn sẽ thấy sự tín nhiệm quay trở lại”.

Song song đó, FIFA xác nhận họ đã mở cuộc điều tra về 2 quốc gia được cho là thông đồng với nhau trong cuộc chạy đua đăng cai 2 kỳ World Cup 2018 và 2022. Báo giới Anh dẫn một nguồn tin từ FIFA cho biết 2 quốc gia đó là Tây Ban Nha và Qatar. FIFA khẳng định việc trao đổi phiếu bầu là vi phạm quy định đạo đức và các quốc gia vi phạm sẽ bị loại ra khỏi cuộc đua. Tây Ban Nha vốn liên danh cùng Bồ Đào Nha để đăng cai World Cup 2018 trong khi Qatar là một trong 5 ứng viên đăng cai World Cup 2022. Với những tiết lộ mới này, danh tính nước chủ nhà World Cup 2018 nhiều khả năng chỉ là cuộc đua giữa Nga và Anh vì liên danh Hà Lan và Bỉ vốn được đánh giá chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Sơn Duân