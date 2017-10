Fletcher bi quan về M.U

M.U sẽ gặp khó khăn vì không có tiền đạo Wayne Rooney và Fletcher không tin rằng việc được thi đấu ở Old Trafford sẽ giúp ích nhiều cho họ. “Các CĐV ở Old Trafford luôn luôn tuyệt vời, hy vọng họ sẽ giúp được chúng tôi. Việc thi đấu trên sân nhà đem lại cho bạn một lợi thế nhỏ nhoi song chúng ta đang nói về Chelsea, một đội bóng hàng đầu. Họ có khả năng đến Old Trafford và ra về với chiến thắng”, Fletcher nói.

Tiền vệ 26 tuổi cũng cho rằng Chelsea là mối đe dọa lớn nhất với mục tiêu giành chức vô địch lần thứ tư liên tiếp của đội bóng áo đỏ thành Manchester. “Chelsea đã dẫn đầu trong phần lớn thời gian của mùa giải và họ làm được điều đó vì họ là một đội bóng rất mạnh. Nhiều cầu thủ của Chelsea đã từng giành chức vô địch Premier League cách đây vài năm và tôi biết họ rất khao khát giành trở lại chức vô địch. Giai đoạn cuối của mùa bóng sẽ rất khốc liệt”, cầu thủ người Scotland phát biểu.

Hồ sơ cá nhân: Darren Fletcher Sinh ngày: 1.2.1984

Quốc tịch: Scotland

Chiều cao: 1,83m

Cân nặng: 75kg

CLB đã trải qua: M.U

Thành tích:

- Thi đấu 158 trận cho M.U và ghi được 13 bàn.

- 47 lần khoác áo tuyển Scotland và ghi được 4 bàn thắng.

- 3 lần vô địch Premier League, 1 cúp FA, 2 League Cup, 3 Community Shield, 1 Champions League, 1 FIFA World Cup Club Nguồn: Wikipedia

S.D (Theo Times)