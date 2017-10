Gareth Bale hóa siêu anh hùng, Benzema làm sao hip hop

(TNO) Gareth Bale, Luis Suarez, James Rodriguez và Karim Benzema vừa tham gia một đoạn phim ngắn có tên There Will Be Haters (tạm dịch: Sẽ có người ghét) do adidas sản xuất nói về việc yêu và ghét trong bóng đá ở những góc độ thú vị.

(TNO) Gareth Bale, Luis Suarez, James Rodriguez và Karim Benzema vừa tham gia một đoạn phim ngắn có tên There Will Be Haters (tạm dịch: Sẽ có người ghét) do adidas sản xuất nói về việc yêu và ghét trong bóng đá ở những góc độ thú vị. >> Messi và Suarez lập công giúp Barcelona thắng 5 sao

>> Gerrard: Liverpool nhớ Suarez và Sturridge

>> Fan Liverpool vẫn dõi theo Suarez

>> Messi và Suarez sẽ đối đầu nhau tại Copa America 2015

>> Barcelona thua Real nhưng Suarez vẫn là sự lựa chọn đúng của Enrique Video bắt đầu bằng giọng đọc rap đầy khiêu khích: “Họ ghét cách bạn xuất hiện, họ ghét cách bạn nói chuyện…” với hình ảnh cận cảnh khuôn mặt thờ ơ, có chút bất cần của Gareth Bale, Luis Suarez, James Rodriguez và Karim Benzema.

Gareth Bale sắm vai siêu anh hùng với sức mạnh phi thường

Benzema là một ngôi sao Hip Hop với phong cách sống đẳng cấp

Luis Suarez thì luôn là mục tiêu săn đuổi của báo chí

James Rodriguez là Cậu bé vàng - chạm vào bất kỳ vật gì cũng thành vàng Tiếp theo, video mô tả cuộc sống trong và ngoài sân cỏ của từng cầu thủ một cách khá đặc biệt. Trong đó, Gareth Bale sắm vai siêu anh hùng với sức mạnh phi thường. Còn Benzema là một ngôi sao Hip Hop với phong cách sống đẳng cấp. Luis Suarez thì luôn là mục tiêu săn đuổi của báo chí và James Rodriguez là Cậu bé vàng - chạm vào bất kỳ vật gì cũng thành vàng.

XEM CLIP BALE HÓA SIÊU ANH HÙNG, BENZEMA LÀM SAO HIP HOP... Nội dung mà video này muốn truyền tải là nếu có người ghét bạn, thì về cơ bản đó cũng chính là một sự khen ngợi bất đắc dĩ của họ. Những cầu thủ hay nhất thế giới đều hiểu rằng tài năng của họ cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ bị ghét từ đối thủ và người hâm mộ của đối thủ, đặc biệt là trong kỷ nguyên mạng xã hội bùng nổ như hiện nay. Nhưng trên hết, đó lại chính là động lực đốt cháy sự tự tin và tham vọng để họ ngày càng tiến xa hơn. Họ cất cánh từ những khen chê của miệng lưỡi thiên hạ và họ cảm thấy không hề hối tiếc hay sợ hãi những lời ra tiếng vào đó... Bảo Nghi Bảo Nghi