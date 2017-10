Gareth Bale không gãy chân

Những ca chấn thương kinh hoàng trên sân cỏ 1 - Henrik Larsson - Lyon - Celtic, 22.10.1999 Tưởng chừng như chân sút người Thụy Điển đã phải nói lời chia tay sân cỏ sau pha vào bóng đầy ác ý của một cầu thủ Lyon. Larsson đã được đưa thẳng đến bệnh viện với cái chân trái bị gãy hoàn toàn. Rất may anh đã bình phục sau đó và trở thành chân sút huyền thoại của Celtic với 242 lần lập công. 2 - Tiền đạo Djibril Cisse - hai lần gãy chân kinh hoàng Có lẽ Cisse là một trong những cầu thủ bóng đá đen đủi nhất thế giới khi anh từng bị gãy chân hai lần trong sự nghiệp. Tháng 10.2004, khi còn khoác áo Liverpool, chân sút người Pháp đã bị gãy chân trái sau pha va chạm với Jay McEveley (Blackburn Rovers).

Djibril Cisse bị gãy chân lần hai trong một trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc - Ảnh: Reuters Chấn thương này đã khiến Cisse phải vật lộn trong một thời gian dài để có thể quay trở lại với trái bóng. Tuy nhiên một lần nữa vận đen lại tới với anh. Chỉ chưa đầy 48 giờ trước lễ khai mạc World Cup 2006, Cisse phải chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới khi anh bị gãy chân lần hai trong một trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc. 3 - Aaron Ramsey (Arsenal) Có lẽ ngày 27.2.2010 là ngày không thể quên đối với Ramsey. Pha vào bóng… không thương tiếc của Ryan Shawcross (Stoke City) đã khiến cẳng chân phải của tiền vệ trẻ Arsenal gần như bị… gập đôi. Phải mất tròn 8 tháng sau, cầu thủ người xứ Wales này mới có thể quay trở lại tập luyện và đủ khả năng ra sân trong màu áo Arsenal. 4 - Alan Smith và Antonio Valencia (M.U) Ở trận đấu với Liverpool (18.2.2006), tiền đạo người Anh Alan Smith đã bị gãy chân trái và trật mắt cá chân sau pha va chạm với hậu vệ trái John Arne Riise. Chấn thương này đã khiến cựu tiền đạo của Leeds United phải mất 7 tháng mới có thể quay trở lại tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên phong độ của anh thì không còn được như trước khi anh dần mất đi bản năng săn bàn vốn có của mình. Ba năm sau đó, “lão già gân” Sir Alex lại một lần nữa phải chứng kiến chấn thương kinh hoàng của học trò nhưng lần này là của Antonio Valencia. Ở trận gặp Ranger tại Champion League, sau pha va chạm với hậu vệ Kirk Broadfoot, Valencia đã bị gãy xương bàn chân phải và vùng mắt cá bị tổn thương nghiêm trọng. Chấn thương này đã khiến Valencia phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. 5 - Eduardo (Arsenal) 23.9.2008, cú tắc bóng đầy ác ý của Martin Taylor (Birmingham) đã khiến xương ống đồng của Eduardo gãy vụn. Cầu thủ người Croatia này đã phải mất 1 năm trời “ngồi chơi xơi nước” để có thể quay trở lại thi đấu. 6 - Petr Cech (Chelsea) Chắc hẳn những CĐV xứ sương mù đã quá quen với hình ảnh thủ thành Chelsea với chiếc mũ bảo hiểm ở trên đầu. Nguyên nhân dẫn tới việc Cech phải “trang bị” cho mình bộ bảo vệ chắc chắn là do trong trận đấu giữa Reading và Chelsea (14.10.2006), thủ môn người CH Czech này đã bị chấn thương hộp sọ sau khi lãnh trọn cú vào bóng bằng đầu gối của Stephen Hunt. Tuy nhiên may mắn cho Cech khi anh nhanh chóng bình phục và quay trở lại thi đấu. 7 - Alf Inge Haaland, M.U - Man City, 21.4.2001 Roy Keane đã bị cấm thi đấu 5 trận và nộp phạt 150.000 bảng khi đạp thẳng vào đầu gối của đội trưởng Man City. Dù đã rất cố gắng sau đó nhưng Haaland đã phải bỏ dở sự nghiệp của mình vào tháng 7.2003. Thậm chí trong cuốn tự truyện xuất bản sau đó, Keane khẳng định anh chưa bao giờ hối hận với pha trả thù đó của mình. 8 - Luc Nilis, Aston Villa - Ipswich, 9.9.2000 Chuyển đến thi đấu tại sân Villa Park từ PSV Eindhoven mùa Hè năm 2000, tiền đạo người Bỉ mới chỉ chơi đúng 3 trận cho Aston trước khi nhập viện 4 tháng để điều trị chấn thương. Chân phải của Luc Nilis đã bị gãy làm 2 khúc sau một pha tranh bóng với thủ thành Richard Wright của Ipswich. 9 - Patrick Battiston (tuyển Pháp) Ở trận đấu giữa Pháp và Tây Đức diễn ra vào ngày 08.7.1982, sau cú va chạm kinh hoàng với thủ thành Harald Schumacher, tiền vệ người Pháp đã nằm vật xuống sân và… bất động. Theo chẩn đoán ban đầu của bộ phận y tế thì Battiston đã bị chấn thương cột sống, vỡ xương hàm mặt và mất bốn cái răng cửa. Tuy nhiên chấn thương này chỉ khiến cầu thủ người Pháp mất 5 tháng để quay trở lại sân cỏ chứ không như tình trạng cảu David Busst dưới đây. 10 - David Busst (Conventry City) Đây là chấn thương nghiêm trọng nhất và liệt vào ca chấn thương kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trận đấu ngày 8.8.1996 đã phải tạm dừng hơn 20 phút để có nhân viên vệ sinh làm sạch được hết máu của Busst vương lại trên mặt cỏ sân Old Trafford sau pha va chạm với Denis Irwin. Ca chấn thương kinh hãi này còn khiến thủ thành Schmeichel, người đứng gần nhất và chứng kiến rõ nhất pha va chạm này phải đến gặp bác sĩ tâm lý trong một thời gian dài để ổn định tinh thần.