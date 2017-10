Gary Lineker: “Capello không theo kịp thời đại”

“Capello là một HLV rất thành công, điều đó không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, nếu nhìn về mặt chiến thuật tại World Cup vừa qua thì rõ ràng ông ấy đã thất bại. Lối chơi của tuyển Anh quá dễ đoán, cứ như là cách đây 20 năm vậy. Hãy nhìn xem, giờ chẳng còn nhiều đội bóng thi đấu với sơ đồ 4-4-2 nữa. Tại Nam Phi, điểm yếu của tuyển Anh nằm ở hàng thủ nên ông ấy cần phải che chắn nó bằng cách tung vào sân hai tiền vệ phòng ngự. Vậy mà Capello vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-2 với chỉ một cầu thủ thu hồi bóng. Đó là nguyên nhân thất bại của tuyển Anh. Do đó, tôi hy vọng rằng Capello sẽ có sự thay đổi trong thời gian tới”, Lineker phân tích trên News of the World.

Bên cạnh đó, Lineker còn tỏ ra lo ngại về chất lượng của các cầu thủ vừa được gọi vào tuyển Anh. “Dĩ nhiên là đội tuyển cần những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, chỉ nên gọi nếu anh ta thật sự xuất sắc. Tôi thật sự lo lắng khi các cầu thủ trụ cột của tuyển Anh đang ngày một già đi trong khi thế hệ trẻ chưa thể hiện được nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tuyển Anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay”, Lineker nói tiếp.

Vua phá lưới World Cup 1986 cũng tỏ ra ngạc nhiên về phong độ kém cỏi của Wayne Rooney ở World Cup. “Tôi là một fan của Rooney. Thế nhưng, tôi không hiểu điều gì đã xảy ra với cậu ấy ở Nam Phi. Dù vừa phải trải qua một mùa bóng căng thẳng và bị chấn thương, nhưng với những gì đã thể hiện, Rooney cũng đã gây thất vọng”.

L.H (Theo News of the World)